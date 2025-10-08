Vox pide al Ayuntamiento que deje de financiar a Codopa por oponerse al izado de bandera en los colegios

Archivo - Izado de bandera en el colegio Buenavista II de Oviedo. - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha solicitado que se revise el convenio de 20.000 euros suscrito con la Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias (Codopa), por considerar "incompatible" subvencionar a una entidad que "rechaza la puesta en valor de la bandera española y de las Fuerzas Armadas", según ha manifestado la portavoz Sonsoles Peralta.

Peralta ha criticado que CODOPA se oponga no solo a los actos de izado de la bandera en centros educativos, sino también a la celebración de actos castrenses y exhibiciones de material militar en espacios públicos. "La bandera de España es un símbolo de unión y de integridad de la Patria, representa los valores constitucionales y la soberanía nacional", ha señalado, añadiendo que "es conocido el desprecio de entidades y asociaciones alineadas con la izquierda e independentismo hacia estos símbolos".

La edil ha reclamado que las administraciones públicas "velen por la defensa y protección de los símbolos nacionales" y que el Ayuntamiento "cumpla con la obligación moral de transmitir estos valores a las futuras generaciones".

Peralta ha instado al equipo de gobierno a "revisar los términos del convenio con Codopa y tomar medidas para dejar de financiar a asociaciones que promueven el desprecio a nuestra Nación", señalando que "el Partido Popular debe actuar en coherencia con la propuesta de ley de defensa de los símbolos nacionales presentada en el Senado".

"Vox Oviedo no lo va a permitir y exigirá explicaciones en la próxima comisión", ha concluido Peralta.