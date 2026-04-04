Vox pide al Ayuntamiento de Oviedo fechas y detalles sobre la rehabilitación del mosaico del Paseo de los Álamos

Oviedo.- Vox critica que el Ayuntamiento destine 120 millones de excedentes a depósitos bancarios - VOX OVIEDO

OVIEDO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha registrado una pregunta para el próximo Pleno en la que solicita al equipo de gobierno información sobre la rehabilitación del mosaico del Paseo de los Álamos.

Según la formación, se pide que se concrete si ya se ha valorado el estudio petrológico y de catas encargado en 2025 y si existe un informe que determine la viabilidad de una restauración "in situ" del mosaico. La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, ha señalado que la decisión sobre el futuro del paseo no puede demorarse y ha reclamado detalles sobre el tipo de intervención y las fechas previstas para su ejecución.

Peralt ha recordado que la Comisión Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias informó al Ayuntamiento que no se pueden realizar intervenciones sin contar con el informe y autorización de la consejería correspondiente.

La portavoz considera que el deterioro del Paseo de los Álamos se debe a la falta de mantenimiento y conservación adecuados en años anteriores y ha pedido que se clarifique cómo y cuándo se acometerá la rehabilitación del mosaico.