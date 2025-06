Vox pide en la Cámara la interconectividad en el sistema sanitario y el Gobierno le recuerda que ya existe

OVIEDO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Junta General ha rechazado este jueves una proposición no de ley presentada por Vox para poner en marcha las acciones necesarias para unificar y cohesionar todos los sistemas informáticos de los centros hospitalarios asturianos, permitiendo el acceso a la información y los expedientes sanitarios a cualquier médico, independientemente del hospital en que se encuentre o el área sanitaria al que pertenezca el paciente.

Y es que según han indicado otros grupos, la PNL de Vox es "ridícula" porque lo que solicita ya existe en el sistema sanitario asturiano desde hace un tiempo.

Ha sido la diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco, la que ha defendido la propuesta. En su intervención ha incidido en que "a mitad del 2025, la interoperabilidad prometida brilla por su ausencia". "Ningún avance y sí abundancia de desconexión entre los sistemas informáticos que utilizan para atender con fundamento a los pacientes".

El diputado socialista, Jacinto Braña ha lamentado el desconocimiento del grupo proponente y también de la diputada del PP del funcionamiento del sistema sanitario. "La interoperaividad hace tiempo que está garantizada", dijo el parlamentario.

"La proposición no de ley tiene un objetivo que caracteriza a todas las propuestas que la derecha viene trayendo a esta Cámara y que tiene un único objetivo, desprestigiar la sanidad pública con el único objetivo de abrir paso a la sanidad privada", dijo Braña.

Para la diputada del PP, Pilar Fernández Pardo la propuesta de Vox tiene "graves carencias", y por tanto es una iniciativa "incompleta y poco definida".

"Sin embargo preferimos desde el Grupo Parlamentario Popular en materia de sanidad, de salud, una iniciativa, aunque no sea muy completa o muy definida, antes que una no iniciativa. Por lo tanto, nos parece una propuesta que, aunque puede ser básica, podría ser útil también y beneficiosa si se desarrolla bien", dijo Fernández Pardo para dar el apoyo de su grupo a la iniciativa.

El portavoz de Convocatoria por Asturias-IU, Xavel Vegas ha indicado que desconoce de donde ha sacado Vox la iniciativa porque lo que en ella se pide ya existe.

"Cada seis meses aproximadamente me reúno con representantes del SIMPA, del sindicato de facultativos, y otros sindicatos también de enfermería y de auxiliares de enfermería. De las cientos o decenas, por lo menos, de demandas que me han trasladado, desde luego nunca me han trasladado ningún problema con la interoperabilidad entre los sistemas informáticos hospitalarios", dijo Vegas.

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha recordado que cuando en mayo de 2023 hizo la última de su guardias "ya era posible consultar la historia clínica de pacientes de otros hospitales y de atención primaria".

"Existe la historia unificada del paciente, existe interconectividad entre Selene y Millenium, existe interconectividad con atención primaria. La pregunta en definitiva, señora Rouco, es con quién habla usted para plantear esta PNL, que es una cosa absolutamente ridícula", dijo Tomé.

El también diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, de Foro, ha replicado a Vox que "para hablar de mejorar el sistema sanitario no se puede hacer con ocurrencias ni tampoco con propuestas redactadas de prisa para sacar el vídeo de turno, sino que hace falta rigor, conocimiento y responsabilidad". Ha añadido que "dicho esto, y con la esperanza de que el Gobierno del Principado actúe con seriedad y que modernice lo que queda por hacer de la gestión clínica" apoya la propuesta.