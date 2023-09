Vox pide que se den a conocer los datos de suicidios como se hace con los de la "violencia familiar"

OVIEDO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox Asturias, Sara Álvarez Rouco, ante el 'Día de la prevención contra el suicidio' que se celebra este domingo, ha incidido en que "los datos de suicidios en nuestra región deberían haber hecho saltar todas las alarmas en las administraciones implicadas -regional y local-, pero lamenta que las mismas han sido incapaces de reaccionar y actuar a tiempo. Así, la diputada pide dar a conocer los datos de suicidios como se dan a conocer los relacionados con "la violencia familiar".

"No admitimos la excusa de los socialistas, más que agotada, de que dar publicidad a los problemas relacionados con la salud mental supone incrementar los casos porque a las izquierdas no les preocupa si el bombo y platillo mediático que dan a la violencia familiar la hace más frecuente. ¿Por qué estos sucesos se publicitan y los relacionados con los suicidios no?", indica Rouco.

Recuerda la parlamentaria que la problemática de salud mental afecta en mayor proporción en la zona de las Cuencas, por lo que hay que incidir aún más en esa zona para prevenir estos problemas que habitualmente derivan en tendencias 'autolíticas' y, en última instancia, en casos de suicidio.

Anuncia la diputada que "seguirán trabajando para que la problemática relacionada con la salud mental sea una prioridad para las administraciones y para que sus causas, la desesperanza y la soledad, la pérdida de valores y referencias, la escasez de recursos y alternativas para una vida digna y la desilusión frente a una realidad social desmotivante, tengan solución".