Vox pide paralizar las OPE del Principado con plazas de estabilización hasta solucionar la situación de los interinos

Publicado 24/09/2019 12:49:57 CET

Propone reconocer de oficio como empleados fijos de plantilla a más de 7.000 de los 13.000 interinos de la administración asturiana

OVIEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en la Junta General, Ignacio Blanco, ha pedido este martes paralizar las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) del Principado con plazas de estabilización hasta solucionar la situación de los empleados interinos de la administración asturiana.

En rueda de prensa en sede parlamentaria, Blanco ha incidido en que la propuesta de la Consejería de Presidencia de sacar 1.600 plazas a concurso cada año para reducir la tasa de interinidad "no es la solución".

Blanco argumenta que las personas que llevan décadas con contratos temporales como interinas "no pueden jugarse su puesto de trabajo a un examen, pues competirán con personas 30 años más jóvenes que no siempre soportan cargas familiares, de modo que no estarían en disposición de poder enfrentarse con garantías a un proceso de oposición".

Además, señala que "existe jurisprudencia" tanto española como de la Unión Europea para estabilizar a interinos que llevan años cubriendo plazas vacantes en la administración.

Por ello, considera que existe el riesgo de que el Principado pudiera llegar a tener dos empleados para una misma plaza, el interino que gane la estabilización por vía judicial y el empleado público por oposición, y plantea que se paralicen las convocatorias de ofertas de empleo con plazas de estabilización hasta resolver la situación.

RECONOCER COMO FIJOS A MÁS DE 7.000 INTERINOS

Al respecto, ha recordado que su partido ha presentado en el Congreso de los Diputados y en la Junta General una Proposición No de Ley (PNL) que propone el reconocimiento de oficio por la administración como empleados fijos de plantilla a todos los empleados públicos que lleven 24 meses contratados dentro de un periodo de 30 meses. En el caso de Asturias, se trataría de más de 7.000 de los 13.000 interinos que trabajan en la administración autonómica.

En la propuesta, que espera cuente con el respaldo del resto de formaciones, se pide que la administración se someta a las mismas reglas que el sector privado. Así, proponen suspender las ofertas de empleo y las convocatorias de concurso oposición que incluyan plazas de estabilización, "hasta que se solucione la problemática de eventualidad de los interinos".

Según el diputado Ignacio Blanco, la administración asturiana podría estar utilizando "fraudulentamente" la contratación temporal del personal publico interino que, pensado para sustituciones, se utiliza "estructuralmente para cubrir puestos no temporales en la administración".