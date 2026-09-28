Vox pide retirar las acusaciones contra su partido del diario de sesiones del Parlamento asturiano

Pleno de la Junta General - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox ha registrado este lunes un escrito ante la Mesa de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) en el que solicita la retirada del Diario de Sesiones de las afirmaciones realizadas por la portavoz adjunta del Grupo Mixto Covadonga Tomé durante la última sesión del Debate de Orientación Política.

Según han informado desde Vox a través de una nota de prensa, la iniciativa se produce después de que la diputada se refiriese a Vox como "escoria" y afirmase que compañeros de su partido habían recibido "una paliza propiciada por Vox", además de acusar a la formación de alinearse "en defensa de los violentos".

Vox considera que estas afirmaciones suponen atribuir a la formación responsabilidad en unos hechos violentos y sostienen en su escrito que este tipo de imputaciones pueden tener relevancia jurídica de acuerdo a los artículos 205 y 206 del Código Penal relativos a las calumnias.

El Grupo Parlamentario añade además que, una vez finalizada la intervención, su representante solicitó la palabra al amparo del artículo 102 del Reglamento de la Junta General para responder a las alusiones realizadas contra Vox, pero la petición fue denegada por la Presidencia.

Vox reclama por ello que la Presidencia de la Mesa aplique "debidamente" el Reglamento de la Cámara y pide que se ratifique el acuerdo alcanzado en la Junta de Portavoces del pasado 1 de julio sobre el control de expresiones o conceptos que puedan resultar ofensivos, cuando la propia Presidencia manifestó que "en adelante, se aproximará con mayor rigor al tenor literal de las previsiones reglamentarias, en particular cuando se utilicen adjetivos o conceptos que puedan resultar ofensivos".

Por ello, el Grupo Parlamentario pide que se ratifique aquel acuerdo y que ese criterio se aplique ante las expresiones dirigidas contra Vox. La formación pide así que no se permita formular acusaciones de esta gravedad contra Vox desde la tribuna y, al mismo tiempo, se impida al grupo aludido ejercer un derecho de respuesta que debe estar amparado por el Reglamento.