Vox plantea enmiendas para priorizar a los asturianos en la ley de prestaciones vitales

La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López. - EUROPA PRESS

OVIEDO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General del Principado de Asturias ha anunciado este miércoles la presentación de enmiendas de adición a la Ley asturiana de Prestaciones Vitales para introducir la prioridad de los asturianos en el acceso a estas ayudas.

En una rueda de prensa, López ha explicado que su grupo parlamentario plantea estas enmiendas en el marco de la modificación legislativa que se está tramitando actualmente en la Junta General. En su intervención, ha indicado que el objetivo es dar prioridad a "los asturianos que han trabajado el estado del bienestar que conocemos hoy y disfrutamos gracias al trabajo que durante décadas han desarrollado los asturianos y aquellos que contribuyen, ayudan, pagan sus impuestos y cotizan y que ayudan a mantener el estado del bienestar que conocemos".

López ha señalado que el sistema actual de prestaciones permite el acceso de extranjeros "independientemente" de su situación administrativa y ha remarcado que las enmiendas que han presentado van encaminadas también a "evitar que la falta de presupuestos impida atender a quienes han pasado la vida trabajando para disfrutar de unos servicios públicos de calidad". "La Administración no puede repartir dinero sin control", ha subrayado.