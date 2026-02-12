Vox pregunta al Ayuntamiento de Oviedo por el coste y la participación en los nuevos clubes de lectura en "llingua"

Archivo - La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta.- VOX OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha registrado una batería de preguntas en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte para conocer "el coste real, el grado de participación y la utilidad social" de los nuevos clubes de lectura en lenguas extranjeras y en "llingua", puestos en marcha por la Red de Bibliotecas Públicas Municipales.

Su portavoz, Sonsoles Peralta, ha comentado que estas actividades se financian íntegramente con fondos públicos y se enmarcan en una política regional y municipal sostenida de promoción lingüística, "que ha generado un debate social y político constante".

Para Peralta, la normalización lingüística "está destinando ingentes cantidades de recursos de todos los ovetenses a iniciativas con un marcado sesgo ideológico y partidista, alejadas de las necesidades y demandas reales de la población".

Vox ha pedido conoer también "el coste total de la puesta en marcha de estos clubes, el coste individual de cada uno de ellos, el número de inscritos, la media de permanencia, el número y duración de las sesiones, así como el tipo de personal que los imparte y el procedimiento de contratación seguido en caso de tratarse de personal externo".