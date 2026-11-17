Archivo - Intervención de la portavoz de Vox, Carolina López, en la Junta General en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox en la Junta General del Principado ha presentado sendas enmiendas a la totalidad a los proyectos de ley de Participación Ciudadana y de Participación Institucional, cuya devolución al Consejo de Gobierno reclama al considerar que promueven el "intervencionismo" y la "colonización de las instituciones".

La formación sostiene que ambas iniciativas pretenden perpetuar un "entramado clientelar". A su juicio, el proyecto de participación ciudadana diluye la representación parlamentaria mediante la creación de foros y órganos afines a la ideología del Ejecutivo, mientras que el de participación institucional busca garantizar financiación a sindicatos y organizaciones empresariales.

Respecto a este último, Vox critica que el texto contemple la consignación anual de una partida presupuestaria individualizada para las organizaciones intersectoriales más representativas. El grupo considera que esta previsión limita la capacidad del Parlamento y de futuros gobiernos para decidir el destino de los recursos públicos en función de las prioridades ciudadanas.

"No es admisible convertir las ayudas en una obligación de pago perpetua", señala la formación, que defiende que los sindicatos y agentes sociales avancen hacia la autofinanciación mediante las cuotas de sus afiliados para garantizar su independencia.

En cuanto al proyecto de Ley de Participación Ciudadana, Vox sostiene que crea una red que actuaría como un "Parlamento paralelo" y que, a su entender, establecería diferencias entre los ciudadanos en su capacidad de influir en las decisiones públicas.

Así, contrapone a una mayoría cuya participación, según su planteamiento, quedaría reducida a las urnas con una minoría organizada que dispondría de estructura y financiación para ejercer presión sobre el presupuesto público.

Por estos motivos, el grupo parlamentario reclama la devolución de ambos proyectos al Ejecutivo autonómico y defiende que los recursos públicos se destinen al interés general y estén sujetos a una fiscalización rigurosa.