Vox rechaza la contratación de traductores de árabe y ruso para dar asistencia a inmigrantes en Langreo

OVIEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Carolina López, y el concejal de la formación en Langreo Daniel Martínez han criticado este lunes la contratación de traductores de árabe y ruso para dar asistencia a inmigrantes por parte del Ayuntamiento.

López ha dicho que poner intérpretes a esos jóvenes, al final, les van a impedir que se puedan relacionar "con otros asturianos, con otros españoles".

Ha insistido en que Vox no tiene "ningún problema con la inmigración legal, controlada, ordenada", pero ha advertido del riesgo de crear "guetos" que puedan generar "más inseguridades en las calles". "El dinero tiene que estar invertido en mejorar las infraestructuras" del municipio, ha señalado, en lugar de financiar servicios de traducción.

La representante de Vox ha insistido en que su formación defiende la integración de inmigrantes que "vienen a trabajar, a contribuir y a mejorar la situación", pero considera que los servicios de interpretación son un obstáculo para el conocimiento del español. "Una de las claves principales para que los inmigrantes se puedan integrar es que conozcan nuestro idioma", ha concluido.

Por su parte, Daniel Martínez tembién ha criticado la contratación de un servicio de traducción e interpretación de árabe y ruso por parte del equipo de gobierno municipal. "Nos encontramos en uno de los muchos ejemplos que demuestran la inacción total y el abandono por parte del equipo de gobierno", ha afirmado.

Martínez ha señalado que el nuevo contrato, valorado en casi 10.000 euros anuales, se solapa con otro servicio similar adjudicado recientemente a Cruz Roja por 42.000 euros. "Se está contratando un servicio totalmente duplicado, estamos pagando dos veces por lo mismo", ha asegurado, calificando la licitación de "injustificada y fuera de lugar".

El representante de Vox ha vinculado esta contratación con la inmigración, argumentando que "la administración no tiene obligación de este servicio de traducción" y criticando especialmente la presencia de mujeres con velo en Langreo. "Tenemos un equipo de gobierno que presume de feminista, y sin embargo lo que nos encontramos es que en Langreo cada vez hay más mujeres tapadas por la calle, algo totalmente contrario al feminismo que ellos defienden", ha insistido.

VUELTA A ESPAÑA

Por otro lado, Carolina López ha hablado también de las protestas contra Israel en la Vuelta Ciclista a España y los enfrentamientos de los manifestantes con policías este domingo en Madrid.

"Un presidente de cualquier gobierno, ya sea nacional, ya sea regional, no puede alentar el desorden público" y debe ser responsable para que "reine la paz, la tranquilidad, y la tranquilidad de la gente", ha dicho la representante de Vox, en referencia a las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

López ha insistido en que los gobernantes "no deben utilizar la política o ser un simple activista político" y tienen que gobernar "para mantener la seguridad y el orden público en nuestras calles", situación que ha denunciado haber observado tanto en el evento ciclista de Madrid como en las movilizaciones de la semana pasada con el presidente de Asturias, Adrián Barbón.

La representante de Vox ha manifestado su preocupación por los acontecimientos, destacando que en eventos como la Vuelta Ciclista "no es un país que se va a despedir de la paz, sino que es un país que se va a despedir de la paz", enfatizando la necesidad de responsabilidad política para preservar la convivencia ciudadana.