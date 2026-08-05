Vox reclama al Gobierno asturiano que se quite la "venda ideológica" en materia de vivienda

Carolina López, en la Feria de Muestras - EUROPA PRESS

OVIEDO 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General del Principado de Asturias, Carolina López, ha criticado este miércoles duramente la política de vivienda del Gobierno asturiano, al que ha acusado de agravar la crisis habitacional en la región mediante medidas intervencionistas que desalientan a los propietarios.

López ha dicho que las declaraciones de zonas tensionadas ya realizadas en diferentes barrios asturianos han tenido un efecto contraproducente, ya que "la reducción en la oferta de la vivienda" es evidente, y ha advertido que el Ejecutivo regional pretende ampliar estas medidas a "todo Oviedo, todo Gijón y todo Avilés", lo que "va a producir, es lo que ya estamos viendo, menos oferta por la inseguridad jurídica que provoca a los propietarios".

La portavoz de Vox, en declaraciones a los medios de comunicación en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), ha rechazado el "enfoque comunista" del consejero responsable, Ovidio Zapico, al que ha acusado de actuar "con una venda ideológica pegada a los ojos que le impide ver la realidad". Según López, la solución a la vivienda "pasa por reducir impuestos, reducir burocracia, liberalizar el suelo y facilitar la compra y el acceso a una vivienda digna".

Asimismo, López ha señalado que el Gobierno asturiano debe ocuparse de las "más de 650 viviendas vacías" que existen en la región, ya que "no se realizan las obras de mantenimiento necesario para que sean habitables y las familias que lo necesiten las puedan habitar".

Finalmente, la representante de Vox ha insistido en que en Asturias es necesario un cambio de políticas para que se creen puestos de empleo estables, que favorezca la economía. Ha lamentado que los últimos datos reflejen que siete de cada diez empleos que se crean en el Principado son temporales.

CEUTA

Por último, a preguntas de los periodistas, López ha dicho que se opondrá a la posibilidad de que se puedan trasladar a Asturias menores procedentes de Marruecos y que actualmente están en Ceuta.

En opinión de López, en esta y otras materias, el presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, hará "todo lo que le pida Pedro Sánchez".