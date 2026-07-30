Vox recuerda que ya advirtió a Canteli hace meses de la improvisación con la Agencia de Salud

Archivo - La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX - Archivo

OVIEDO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha manifestado este jueves que la decisión de que la Agencia Estatal de Salud Pública no se instale en Oviedo supone una mala noticia para la ciudad, pero ha añadido que también confirma que las advertencias que su grupo realizó hace siete meses, "no eran un ataque político, sino un aviso sobre la forma en que el Gobierno de Alfredo Canteli estaba gestionando otra más de las candidaturas de gran importancia, para el futuro económico del concejo".

Así, Peralta ha recordado que cuando el pasado mes de enero el Ayuntamiento tuvo que aparcar a La Vega como opción y anunciar a toda prisa el edificio Calatrava como la alternativa para albergar la sede, Vox denunció públicamente que aquel cambio demostraba la falta de planificación del equipo de gobierno.

"Mientras el Partido Popular vendía una candidatura sólida, la realidad era que había tenido que abandonar la ubicación inicialmente anunciada porque no podía cumplir los plazos exigidos. Lejos de responder a esas críticas con explicaciones, el alcalde optó por descalificar personalmente a la portavoz de Vox durante el Pleno municipal", ha recordado.

Ha añadido que siete meses después, el acuerdo del Consejo de Ministros confirma que la candidatura presentada por Oviedo presentaba importantes deficiencias que impidieron su elección. "Sabemos que para el PP de Canteli es más fácil insultar a la oposición cuando simplemente está haciendo su trabajo, que cumplir con los requisitos mínimos para que la Agencia Estatal se instalase en Oviedo. Pero los insultos, no corrigen una candidatura improvisada, y ahora ha quedado demostrado que las advertencias que hicimos tenían fundamento", ha señalado.

Desde Vox lamentan profundamente que Oviedo haya perdido una oportunidad estratégica para albergar un organismo estatal. Precisamente por eso, recuerdan que nunca criticaron la aspiración de la ciudad, sino la forma en que el Gobierno de Canteli gestionó todo el proceso.