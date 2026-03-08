Vox reivindica a las mujeres que "con su esfuerzo diario, hacen de España un país mejor"

La concejala de Vox, Alejandra González. - VOX OVIEDO

OVIEDO 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo reivindicó este domingo, en el Día Internacional de la Mujer a todas las mujeres que, "con su esfuerzo diario, hacen de España un país mejor, desde las madres hasta figuras históricas como Isabel la Católica o Clara Campoamor".

La concejala Alejandra González aseguró que en Vox defienden "a la mujer, su bienestar, su libertad, su felicidad su seguridad y su prosperidad y añadió que "defender a la mujer no implica enfrentarla con el hombre sino todo lo contrario".

"No vamos a aceptar ni una sola lección de los que con sus leyes feministas sacan a violadores de las cárceles, de los que se gastan el dinero de los españoles en ese negocio denigrante que es la prostitución, ni por supuesto, de los que silencian y acallan a sus compañeras de partido que sufren el acoso sexual", dijo González.

La formación criticó las políticas de género impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez y el bipartidismo, que consideran "han generado división social, despilfarro en chiringuitos ideológicos y desprotección real para las mujeres".

"Las mujeres no quieren saber nada de quienes, mientras decían defender sus derechos, han aprobado leyes absurdas como la ley del 'solo sí es sí', que ha excarcelado a violadores, ha aumentado la inseguridad con violaciones al alza, un 288% desde que gobierna Sánchez y ha fomentado la islamización que ve a la mujer como un ser inferior".

Por ello Vox exige "un cambio de rumbo: fin a la inmigración masiva incompatible, políticas de sentido común y foco en lo que de verdad preocupa a las mujeres, no en cuotas, puntos violeta o talleres woke que dividen a la sociedad".