Vox vincula la sentencia que anula sanciones de la zona de bajas emisiones de Madrid con la ordenanza de Oviedo

La portavoz de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta
La portavoz de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta - VOX
Europa Press Asturias
Publicado: miércoles, 1 julio 2026 12:38
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   OVIEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha advertido al equipo de gobierno del PP de que la reciente resolución judicial que obliga al Ayuntamiento de Madrid a anular sanciones vinculadas a su Zona de Bajas Emisiones (ZBE) supone, a su juicio, un "serio aviso" sobre un modelo sancionador que acumula "dudas jurídicas" y "rechazo social".

   La formación ha señalado que el recurso contencioso-administrativo presentado contra la ordenanza que regula la ZBE de Oviedo fue admitido a trámite y que ya ha presentado la correspondiente demanda ante los tribunales, mientras las primeras sanciones derivadas de su aplicación están llegando a los vecinos.

   La portavoz de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta, ha afirmado que el Partido Popular "debería dejar de mirar hacia otro lado y empezar a preguntarse si quiere llevar a Oviedo por el mismo camino que otras ciudades, donde los tribunales están poniendo en cuestión este modelo de restricciones y multas".

   En su opinión, las restricciones se aplican "precisamente en una zona donde los propios datos reflejan una buena calidad del aire" y ha afirmado que en las áreas con más contamienación no se implantan medidas "porque allí no recaudarían los millones de euros que esperan obtener a base de multas en el centro de la ciudad".

   Vox considera que la ZBE de Oviedo responde a un "modelo ideológico" que limita la libertad de circulación y perjudica a trabajadores, autónomos, comerciantes y familias, además de convertir el vehículo privado en un instrumento de recaudación.

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