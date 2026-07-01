Vox vincula la sentencia que anula sanciones de la zona de bajas emisiones de Madrid con la ordenanza de Oviedo

La portavoz de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta - VOX

OVIEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha advertido al equipo de gobierno del PP de que la reciente resolución judicial que obliga al Ayuntamiento de Madrid a anular sanciones vinculadas a su Zona de Bajas Emisiones (ZBE) supone, a su juicio, un "serio aviso" sobre un modelo sancionador que acumula "dudas jurídicas" y "rechazo social".

La formación ha señalado que el recurso contencioso-administrativo presentado contra la ordenanza que regula la ZBE de Oviedo fue admitido a trámite y que ya ha presentado la correspondiente demanda ante los tribunales, mientras las primeras sanciones derivadas de su aplicación están llegando a los vecinos.

La portavoz de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta, ha afirmado que el Partido Popular "debería dejar de mirar hacia otro lado y empezar a preguntarse si quiere llevar a Oviedo por el mismo camino que otras ciudades, donde los tribunales están poniendo en cuestión este modelo de restricciones y multas".

En su opinión, las restricciones se aplican "precisamente en una zona donde los propios datos reflejan una buena calidad del aire" y ha afirmado que en las áreas con más contamienación no se implantan medidas "porque allí no recaudarían los millones de euros que esperan obtener a base de multas en el centro de la ciudad".

Vox considera que la ZBE de Oviedo responde a un "modelo ideológico" que limita la libertad de circulación y perjudica a trabajadores, autónomos, comerciantes y familias, además de convertir el vehículo privado en un instrumento de recaudación.