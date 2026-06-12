Vuelve el servicio gratuito de información y asesoramiento en sexualidad para jóvenes

OVIEDO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención Sexual de Avilés (CASA) abre sus puertas como recurso municipal confidencial y gratuito, dirigido a adolescentes y jóvenes de 14 a 30 años, así como a familias y profesionales del municipio. Según ha informado el Ayuntamiento el servicio municipal, ofrece atención presencial, telefónica y digital en materia de sexualidad, salud afectiva e igualdad de género.

CASA nace para dar respuesta a una necesidad creciente que pasa por dotar a la juventud de Avilés de un espacio seguro y confidencial donde resolver dudas sobre sexualidad, relaciones afectivas, orientación sexual e identidad.

Desde esta semana se empezará a anunciar el servicio y subir contenido a redes, contestando ya consultas individuales. Se prevé que la primera sesión grupal pueda ser hacia el mes de julio. Se informará debidamente.