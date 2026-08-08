Walter Bouzán y Alberto Llera ganan el 88 Descenso Internacional del Sella

Los piragüistas Walter Bouzán y Alberto Llera acceden al río Sella para participar en el 88º Descenso Internacional del Sella. - JUAN VEGA - EUROPA PRESS

OVIEDO 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La K2 formada por los riosellanos Walter Bouzán y Alberto Llera se impuso tras completar en 1.08 horas y 26 segundos los 20 kilómetros que separan los puentes de Arriondas y Ribadesella en ela 88 edición del Descenso Internacional del Sella.

Han quedado segundos en la clasificación Miguel Llorens Lopez y Jorgensen Valdemar Alfred, que pasaron por la meta un segundo después que Bouzán y Llera.

El tercer puesto lo han logrado los húngaros Adrian Boros y Tamas Erdelyi, con 1.08 horas y 28 segundos.

En la categoría de K1 masculino ha ganado Alberto Plaza, que registró un tiempo de 1.14 horas y 8 segundos, seguido por Joaquín Iglesias, con 1.14 horas y 42 segundos, y Federico Vega tercero, con 1.14 horas y 47 segundos.