La Guardia Civil pone en marcha el dispositivo de seguridad del Descenso Internacional del Sella

Archivo - Varios participantes durante una prueba de piragüismo invernal en el descenso-ascenso del Sella, a 4 de febrero de 2023, en Arriondas, Parres, Asturias (España). La segunda edición del Descenso-Ascenso del Sella inaugura hoy la temporada de comp - Xuan Cueto - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Máxima cobertura de seguridad en el evento más multitudinario del verano asturiano. La Guardia Civil ha activado un amplio operativo de vigilancia compuesto por más de 310 efectivos y 183 medios materiales para velar por el correcto desarrollo de la 88.ª edición del Descenso Internacional del Sella. El dispositivo, que no ha contado con su habitual presentación pública por el luto tras el trágico crimen de una agente en el cuartel de Llanes, estará operativo hasta las 15.00 horas del domingo 9 de agosto. Un total de 15 especialidades —que incluyen un helicóptero con emisión de vídeo en directo a la Central de Oviedo, 14 drones con tecnología inhibidora, patrullas acuáticas y equipos del GREIM o Seprona— mantendrán bajo especial protección las zonas clave de Arriondas y Ribadesella, el recorrido del Tren Fluvial y las áreas de acampada.

Según ha explicado el instituto armado en nota de prensa, este evento tanto por tradición, como por su repercusión en el verano asturiano y a nivel nacional, requiere "un enorme esfuerzo en materia de seguridad". El dispositivo tiene como base fundamental la prueba deportiva que se desarrolla en una distancia de 20 kilómetros entre las localidades de Arriondas y Ribadesella, con la participación de 1.240 piragüistas de 21 países en 820 embarcaciones. A esta prueba se une el ambiente festivo que se desarrolla en ambas localidades y que atrae a gran afluencia de personas.

La concentración de personas previstas hace necesario establecer un dispositivo de seguridad para minimizar incidentes y situaciones de emergencia, buscando que los asistentes disfruten de la parte deportiva y festiva. Por ello, la Guardia Civil ya ha puesto en marcha un dispositivo específico, activo desde el miércoles 5 hasta las 15.00 horas del domingo día 9. En este tiempo se intensificarán las actuaciones de vigilancia, protección, auxilio, seguridad y orden público en el entorno comprendido entre Arriondas y Ribadesella. Serán zonas de especial protección los puentes de ambas localidades las horas previas, durante y posterior a la salida de la prueba deportiva.

También se prestará especial atención al tren fluvial durante el recorrido de la prueba deportiva, a la N-634 entre los kilómetros 327 y 344 y en la N-632 entre Llovio y Ribadesella, además de las zonas de acampada establecidas.

20 UNIDADES, DRONES Y HELICÓPTERO

En este dispositivo participan las unidades de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Llanes, la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC), el Sector de Tráfico, el Servicio Aéreo Central (UAS-SAER), dos equipos del Escuadrón de Caballería, el Servicio Cinológico y el Centro Operativo de Servicio (C.O.S.), además de equipos de Policía Especialista en Gestión Aeronáutica y Seguridad Operacional (PEGASO), el Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX), el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), el Servicio Marítimo Provincial (SMP), el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), el Grupo de Información (GIC), el Servicio de Material Móvil, la Oficina Periférica de Comunicación (OPC), la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ), la Unidad Aérea de Oviedo y el Grupo de Apoyo a las Tecnologías de la Información.

Junto a ellos participan también el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona), las Patrullas Fiscales Territoriales (PAFIF) y el equipo de Intervención de Armas.

En cuanto a medios materiales, intervienen un total de 183 que se dividen en un camión, nueve furgonetas, 62 turismos, 30 todo terrenos, 58 motocicletas, un helicóptero y 14 drones, así como tres embarcaciones.

Al helicóptero con el que cuenta la Guardia Civil de Asturias se le ha adaptado un sistema de captación y transmisión de imágenes, que permite su visionado en cualquier dispositivo habilitado como tablet, móvil o televisión.

Esta capacidad permitirá que la Central Operativa de Servicios (COS) en Oviedo y al CECOP poder seguir el dispositivo en el momento de mayor intensidad que consiste en los momentos previos a la salida, su recorrido y momentos posteriores a la llegada, "haciendo posible la adopción de la respuesta más idónea e inmediata a cualquier tipo de incidencia".

Los equipos de drones con los que se cuenta permitirán reforzar la vigilancia aérea en las zonas de interés que se hizo mención anteriormente, además de os equipos de detección e inhibición de drones (antidrón) que permitirá interceptar cualquier dispositivo aéreo no autorizado.

RECOMENDACIONES A LOS ASISTENTES

Como todos los años, la Guardia Civil ha publicado una serie de recomendaciones para las personas que participen en la fiesta de las Piraguas.

Aconsejan un consumo moderado de bebidas alcohólicas y la no ingesta de bebidas alcohólicas o drogas si se va a conducir. A los campistas les recuerdan que dejen sus tiendas aseguradas y no dejen efectos de valor en vehículos o tiendas de campaña.

También recomiendan asegurarse de que los bolsos están cerrados y a la vista para impedir hurtos, así como procurar no dejar los teléfonos móviles en las mesas de terrazas y establecimientos públicos.

Finalmente recomiendan utilizar calzado adecuado dado que hay lugares donde pueda existir botellas y vasos rotos que puedan causar lesiones.