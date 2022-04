La XDLA organiza la manifestación por la oficialidad el sábado 7 mayo

OVIEDO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La manifestación por la oficialidad que todos los años organiza la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana (XDLA) por el Día de les Lletres Asturianes, se celebrará este año el 7 de mayo a las 12.00 horas, con salida de la ovetense Estación del Norte.

El cartel de la convocatoria es un vaso con varios colores --en alusión al corazón multicolor que viene usando la organización en los últimos meses en sus campañas-- que está "medio lleno y que la gente tiene que ayudar a llenar". Así, quieren representar la situación actual del debate político sobre la oficialidad y el papel del movimiento de reivindicación lingüística.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la XDLA, Xosé Candel, ha destacado "el optimismo que queremos trasmitir con el cartel y la certeza de que el tiempo nos va a recompensar tantos años de lucha".

"Llevamos décadas saliendo a la calle y aunque ha sido decepcionante la incapacidad hasta ahora de algunas fuerzas políticas para sacar adelante la reforma estatuaria, no vamos a renunciar a seguir exigiendo lo que es de justicia", ha indicado. "Nosotros no renunciamos. No estamos por aplazar derechos cada vez que se abre la oportunidad, sino por reconocer. Y para eso nos manifestaremos este sábado 7 de mayo", ha sentenciado Candel.