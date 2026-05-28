Xixón Folk Gijón: Dixebra, programa y sede en Viesques (5-7 junio)

Presentación, en el Ayuntamiento de Gijón, del III Festival Xixón Folk, que se celebrará del 5 al 7 de junio de 2026. - DIVERTIA GIJÓN

GIJÓN, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El gerente de Divertia Gijón, Fernando Losada, ha presentado este jueves la tercera edición del festival Xixón Folk, que se celebrará en el parque fluvial de Viesques, del 5 al 7 de este próximo mes de junio y que, entre otras actividades, contará con la actuación de Dixebra.

Losada, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha resaltado que este evento sirve para adelantar la época festival veraniega, al tiempo que ha resaltado que "cada año mejora". "Con Xixón Folk arranca el verano", ha destacado.

En este sentido, ha apuntado que aporta nuevos contenidos y también actividad en la zona Este de la ciudad, lo que permite descentralizar las actividades que hacen en el Ayuntamiento.

Ha recordado, asimismo, que, al margen de este festival, ese mismo día 5 se celebra la final del concurso Gijón Rock por la noche, mientras que el sábado está el concurso de plantas en un fin de semana en el que, además, actúa Antonio Orozco.

Por parte de la Junta Directiva de la Banda de Gaitas Saxum, Carmen Riesgo ha resaltado que este festival convertirá Viesques en el gran punto de encuentro de la cultura tradicional asturiana.

A este respecto, ha resaltado que, durante esos días, el parque fluvial volverá a llenarse de gaitas, baile, artesanía, mitología, cultura asturiana viva, con la celebración de una nueva edición de Xixón Folk.

FESTIVAL "CON PERSONALIDAD PROPIA"

Riesgo ha puesto en valor la "excelente acogida" de las dos ediciones anteriores y ha asegurado que Xixón Folk se consolida como una de las propuestas culturales y festivas vinculadas a la tradición asturiana "con personalidad propia", dentro del calendario cultural gijonés, que además crece en programación, participación y apoyo edición tras edición.

Ha señalado, también, que el evento, promovido por la Banda de Gaites Saxum, apuesta por un formato participativo, familiar y al aire libre, con una variada programación abierta a todos los públicos, que convierte la tradición asturiana en una experiencia viva.

En este sentido, ha señalado que se ha diseñado un amplio programa de actividades para todas las edades, que incluirá música, bandas de gaitas, mercado tradicional, exhibiciones de oficios, talleres artesanales participativos, juegos tradicionales y antiguos, espectáculos, animación mitológica, sesiones vermú, tardeos musicales, conciertos y gastronomía.

Especialmente ha resaltado el tercer encuentro de bandas de gaitas Saxum, que reunirá durante la tarde del sábado (6 junio) a formaciones de distintos puntos de Asturias, precedido de un desfile y con la participación "muy especial, de Eva Hevia, para cerrar el evento como se merece, según Riestra.

Dentro de la programación musical, ha asegurado que contarán con agrupaciones y artistas destacados del panorama musical asturiano como la emblemática banda Dixebra, protagonista de la gran Noche Folk del sábado, que rematará el DJ La Güeriata.

También participarán otras agrupaciones como Bandina Los Trimendos o Los Gascones, animando comidas y cenas, y Rollu Folk, el domingo, para cerrar esta edición "como se merece".

Además, el viernes los asistentes podrán disfrutar de la noche en danza, incluyendo las actuaciones de Soi Panderetera, Grupo Etnográfico del Oriente, Pandereteres de Trebeyu, Los del Prau Chanu y con la antesala de taller de baile tradicional asturiano con el Grupo Folclórico Trebeyu, mientras que el domingo continuará el baile y habrá la actuación del Grupo Folclórico La Alegría de Porceyo.

A esto ha sumado una "fuerte" apuesta por la cultura tradicional y la transmisión intergeneracional mediante talleres participativos, con una oferta muy variada para todos los públicos.

En este caso, habrá talleres de instrumentos tradicionales, cerámica, cuero, lana, cestería, pirograbado, sidra dulce, cantería, marionetas, joyería, cestos o huevos pintos, donde se podrá aprender de manera activa junto a artesanos especialistas en cada materia. Para participar, tan solo hay que apuntarse previamente en los puestos que se encontrarán al efecto en el recinto de Xixón Folk.

Esta parte cultural se complementará con exhibiciones de oficios, donde se podrá ver artesanos trabajando en vivo talla de madera, forja, tejido en telar, elaboración de mantequilla o soplado de vidrio, por ejemplo.

Habrá, por otro lado, juegos tradicionales y antiguos para toda la familia. Y como novedad, se celebrará un taller de tiro con gomeru, que se podrá probar de la mano de campeones en la materia.

Además, se podrá ver una exhibición de deporte rural asturiano y habrá animación y espectáculo de títeres. También habrá ocasión de ver seres mitológicos deambulando por la zona del mercado artesanal, que contará con 50 puestos de artesanía de distintas procedencias.

El festival se complementa con el pasacalles mitológico musical, la tarde del viernes, por las calles de Viesques, a lo que ha apuntado que habrá alguna sorpresa "realmente digna de ver", antes de la lectura del pregón, a cargo de la cantante y actriz Nerea Vázquez.

Riestra ha señalado que en Xixón Folk el público podrá disfrutar de una amplia zona gastronómica y de restauración, con propuestas variadas y espacios para todos los públicos, incluyendo opciones sin gluten.

Al tiempo, ha incidido en que este evento nació con la ilusión de crear un espacio propio para la música y la cultura asturiana. "Tres ediciones después queremos que sea mucho más que un festival", ha remarcado, a lo que ha indicado que buscan que sea un lugar de encuentro entre generaciones, artistas, músicos, artesanos y público en general, donde la tradición "se vive, se toca, se comparte y, sobre todo, se disfruta". "Un festival hecho desde Gijón para compartir la cultura asturiana con todo el mundo", ha agregado.