La XV Feria de Alfarería de Avilés reúne talleres de toda españa en la plaza Domingo Álvarez Acebal del 4 al 6 de abril

Europa Press Asturias
Publicado: viernes, 3 abril 2026 10:32
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   OVIEDO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La XV Feria de Alfarería Tradicional 'Villa de Avilés' (FATVA) se celebra del 4 al 6 de abril en la plaza Domingo Álvarez Acebal, en el marco de las fiestas de El Bollo. La cita reunirá a diez talleres procedentes de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia.

   El acto de inauguración tendrá lugar el sábado 4 a las 12.00 horas, con la asistencia de la alcaldesa, Mariví Monteserín, y la concejala de Festejos, Yolanda Alonso. La feria abrirá de 12.00 a 21.00 horas el sábado y domingo, y de 10.00 a 20.00 horas el lunes.

   Según ha detallado el Consistorio, FATVA permite al público adquirir y admirar piezas tradicionales de alfarería de uso cotidiano, representativas de cada región de origen, elaboradas con torno a pie o rueda de mano.

   Además de su valor cultural y etnográfico, las piezas pueden usarse en la cocina, incluyendo ollas y pucheros. La feria destaca por la diversidad de acabados decorativos, desde el barro natural hasta cerámicas esmaltadas y policromadas, a precios accesibles.

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