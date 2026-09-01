El XX Clinic Joven Emprenda reúne en Avilés a 25 jóvenes para impulsar proyectos empresariales y sociales

El XX Clinic Joven Emprenda reúne a 25 jóvenes para impulsar proyectos empresariales y sociales. - AYUNTAMIENTO AVILÉS

AVILÉS, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El XX Clinic Joven Emprenda ha comenzado este martes en Espacio Maqua con la participación de 25 jóvenes de entre 18 y 35 años, seis de ellos de Avilés, con el objetivo de impulsar su talento emprendedor y convertir sus ideas en proyectos empresariales o sociales viables.

La iniciativa, con la que colabora el Ayuntamiento de Avilés desde sus inicios, se desarrollará durante doce días, hasta el 12 de septiembre, en Avilés, El Franco y Gijón, con jornadas de mañana y tarde.

Durante el Clinic, los participantes tendrán la oportunidad de conocer directamente instituciones, recursos y ejemplos empresariales de éxito, así como otros elementos relacionados con el emprendimiento y el desarrollo de proyectos capaces de generar actividad económica y bienestar.

El programa está dirigido a tres perfiles: emprendedores empresariales con una idea de negocio, emprendedores sociales con proyectos no lucrativos o asociativos e intraemprendedores con inquietudes profesionales.

La iniciativa está promovida por la Asociación Asturias EMPREND@ y respaldada por distintos 'partners', entre ellos el Gobierno del Principado de Asturias, en el marco del Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora, y el Ayuntamiento de Avilés.

El Clinic está dirigido a jóvenes residentes en Asturias que cuentan con una idea de negocio, tienen interés por desarrollar un proyecto social o mantienen una actitud proactiva para impulsar iniciativas en el ámbito empresarial y profesional asturiano.

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha participado en el acto de apertura junto a la directora general de Empresa y Comercio del Principado, Arantxa González; el vicepresidente de FADE, Pablo García; el vocal del comité ejecutivo y responsable de Formación de la Cámara de Comercio de Avilés, Natán Fernández, y el director del Clinic e integrante de la Asociación Asturias Emprenda, Kike Riesgo.

La primera sesión de trabajo ha incluido la ponencia inaugural de Pino del Río Solano, responsable legal y de Propiedad Intelectual de TheNextPangea.

Durante su intervención, Monteserín ha felicitado a los jóvenes participantes y al partenariado por una iniciativa que cumple dos décadas y que, según ha destacado, está "muy vinculada" a Avilés. La alcaldesa ha defendido la idoneidad de la ciudad para acoger este tipo de encuentros por su apuesta por el emprendimiento.

Monteserín ha animado a los participantes a aprovechar las doce jornadas para adquirir conocimientos y acceder a herramientas que permitan convertir sus ideas en proyectos y, en el futuro, generar empleo y bienestar.

"Deseo que estéis muy abiertos, que hagáis muchas preguntas y que conozcáis bien todos esos instrumentos que al final hemos ideado desde la política y desde lo público para que vuestros sueños puedan ser una realidad si aplicamos bien el talento y los instrumentos que tenemos alrededor", ha concluido.