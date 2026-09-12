Zapata Tenor y Oviedo Filarmonía reinterpretan este domingo canciones de Shakira, Serrat, Sabina y Camilo Sesto

Archivo - Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Zapata Tenor y Oviedo Filarmonía ofrecerán este domingo, 13 de septiembre, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo el espectáculo 'Gigantes', un concierto que propone una reinterpretación orquestal de canciones de artistas como Shakira, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina y Camilo Sesto.

El concierto se celebrará a las 19.00 horas en la Sala Principal del Auditorio Príncipe Felipe y estará dirigido por Juan Francisco Padilla, responsable también de los arreglos orquestales.

Las localidades tienen un precio de 20 euros para el patio de butacas y de 15 euros para el anfiteatro y están a la venta en las taquillas del Teatro Campoamor y a través de la web entradas.oviedo.es.

La taquilla del Teatro Campoamor permanece abierta de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. El día del concierto también se podrán adquirir entradas en la taquilla del Auditorio Príncipe Felipe desde las 17.00 horas y hasta el comienzo de la actuación.