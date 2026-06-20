Zapico (CCOO): "El absentismo que denuncia la patronal es sencillamente una mentira y hay que desmontar la trampa"

Archivo - El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha cargado este sábado contra la patronal asturiana después de que la presidenta de la Federación Asturiana de Empresario, María Calvo, volviese a advertir este viernes del "problema" del absentismo laboral. "El absentismo que denuncia la patronal es sencillamente una mentira. Hay que desmontar la trampa ¿Por qué no quieren hablar del problema real: la crisis de salud en las empresas? ¿Por qué prefieren poner el coste en vez de hablar de las causas? Demagogia en estado puro", ha dicho Zapico en su cuenta de la red X.

Y es que a juicio de José Manuel Zapico la patronal utiliza un "cajón desastre (absentismo laboral)" para criminalizar a los trabajadores y trabajadoras, y extender la sombra de la sospecha sobre el criterio de las médicas y médicos del sistema público de Salud.

"Solo buscan echar balones fuera. Meter en el mismo saco realidades completamente distintas es trolear el debate. La patronal olvida maliciosamente que si una persona no acude a su puesto de trabajo sin justificación se le sanciona o incluso se le despide si lo hace de forma continuada", incide en su hilo de X Zapico.

Añade el líder sindical que de lo que se habla es de otra cosa que son las personas que no acuden a trabajar porque están enfermas o ejercen derechos que tienen reconocidos.

Por eso pide que la patronal "deje de engañar con el lenguaje y que se mire al espejo". "Los empresarios ponen el foco en el coste porque no quiere hablar de la causa del problema: cada vez hay más trabajadores y trabajadoras enfermas. La salud laboral no les importa, pero la ley les obliga a protegerla y garantizarla. Es su responsabilidad", dice el reponsable sindical.

Alerta además el líder de CCOO de Asturias de que el problema es que muchas empresas pasan de la prevención de riesgos y no tienen ninguna cultura preventiva ni cumplen con la ley de riesgos laborales.

"Los datos de inspección de trabajo en Asturias son un escándalo que confirman que las empresas se saltan la ley a la torera. Las mutuas defienden los intereses económicos de las empresas, por eso la patronal carga contra la sanidad pública y culpabiliza al trabajador/a de enfermar. El objetivo está claro: la prioridad deben ser los beneficios empresariales, no la salud de las personas", concluye Zapico.