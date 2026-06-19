Zapico (CCOO) emplaza a la patronal a que deje de "criminalizar" a los trabajadores

Archivo - El líder de CCOO, José Manuel Zapico. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha emplazado este viernes a la patronal a que deje de "criminalizar" a los trabajadores por sus quejas relativas al absentismo. "Hay más bajas porque la gente enferma más en el trabajo. Es una bomba de relojería, una realidad que la patronal no quiere reconocer", ha comentado el sindicalista.

A su juicio, lo que deberían hacer los empresarios es asumir su responsabilidad porque son las empresas las que tienen la obligación legal de garantizar la salud y la seguridad en los centros de trabajo. "Tienen que asumir su responsabilidad de una vez", ha insistido.

Zapico insta a la patronal a dejar de hablar de "absentismo", dado que "la propia palabra es una trampa porque si una persona no acude a su puesto de trabajo sin justificación se le sanciona o incluso se le despide si es continuado. Aquí hablamos de otra cosa: de personas que no acuden a trabajar porque están enfermos o tienen están ejerciendo derechos que tienen reconocidos. La patronal tiene que dejar de engañar con el lenguaje".

La realidad, según el líder de CCOO de Asturias, es que hay una "crisis de salud" en las empresas como consecuencia de "jornadas interminables, los objetivos imposibles de cumplir, el aumento de presencia de elementos contaminantes o productos tóxicos".

También se ha referido a los "continuos incumplimientos" de la ley de prevención de riesgos. "Los datos del plan de inspección del Principado son sencillamente escandalosos, pero ni Federación Asturiana de Empresarios (FADE) ni las Cámaras de Comercio han puesto en marcha ni una sola medida para revertir esta situación", ha lamentado Zapico, acusando a los empresarios de culpara a los trabajadores pero no hacer nada para proteger la salud en las empresas.

Comisiones Obreras de Asturias emplaza a la FADE y las Cámaras de Comercio a "garantizar más seguridad laboral y proteger con hechos la salud en las empresas porque siguen siendo una asignatura pendiente de la patronal. No pueden seguir mirando a otro lado, tienen que poner en marcha planes especiales para combatir la enfermedad y proteger la salud", señaló Zapico.