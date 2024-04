Zapico (CCOO) teme que se intente "hacer negocio" con el "malintencionado" debate del absentismo

OVIEDO, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha salido este sábado al paso de las declaraciones de la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, sobre la alta tasa en Asturias de absentismo laboral.

"En vez de cuestionar a los trabajadores, ¿por qué la patronal no analiza el motivo de las bajas, la mayoría con origen laboral?", se ha preguntado Zapico.

Además, el dirigente sindical ha dicho que es "malintencionado" el debate del absentismo, que tendría que solo ser de ausencias sin justificar. "También, de manera maliciosa, se quiere insertar las bajas justificadas y los permisos regulados", ha añadido,

"Esperemos que el fin no sea hacer negocio a costa de la salud de los trabajadores no lo vamos a consentir. No hay que olvidar que las mutuas son organismos privados que su fin son las ganancias", ha recordado el dirigente de CCOO.

Zapico ha dicho que el tema del absentismo vuelva a salir ahora "obviando que son bajas médicas, omitiendo la siniestralidad laboral y que las malas condiciones aumentan los riesgos psicosociales".

A su juicio, toca también hablar del "presentismo", de "ir a trabajar y echar muchas más horas de la jornada, incluso estando de baja, por temor a perder el empleo". Alerta además que acelerar la incorporación al puesto es perjudicial para el resto de compañeros, hasta para la productividad. "Pero de eso ni palabra", ha apuntado en sus críticas a las declaraciones de Calvo.