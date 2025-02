Zapico confía en llegar este viernes a una solución definitiva con Sareb para los inquilinos de Río Piloña

OVIEDO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, Ovidio Zapico, ha informado de que tiene prevista una reunión este viernes por la mañana con el presidente de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), Javier Torres, relativa a encontrar una solución definitiva para los afectados de un inmueble de la sociedad, en la calle Río Piloña de Gijón.

Zapico se ha mostrado "optimista" ce cara al encuentro y ha querido trasladar a los vecinos un mensaje de "tranquilidad", afirmando que no está previsto ni programado ningún desahucio en el mencionado inmueble.

El dirigente asturiano ha hablado sobre este asunto en una comisión parlamentaria en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), al ser preguntado por la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé.

Ha comentado Zapico que son quince las familias que restan por aportar la documentación necesaria para quedarse en las viviendas. Se ha comprometido a que su Consejería se la va a trasladar directamente a la Sareb.

Según ha comentado Zapico, la relación con Sareb es "fluida", algo que antes no sucedía. "Vamos a involucrarnos totalmente y no voy a descansar hasta que no encuentre esa seguridad y ese clima de certidumbre para esas familias y una salida justa para las mismas", ha afirmado.

Además, Zapico ha explicado que de las conversaciones que ha mantenido con los responsables de la sociedad, Sareb va a dejar ya de vender propiedades, porque serán objeto de traspaso a Sedes.