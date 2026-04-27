Zapico da cuenta en el Gobierno de la declaración de las primeras zonas de mercado residencial tensionado

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OVIEDO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, Ovidio Zapico (Convocatoria-IU), ha dado cuenta este lunes al Consejo de Gobierno de la declaración de las primeras cuatro zonas de mercado residencial tensionado en Asturias, acordada mediante resolución de su departamento del 24 de abril de 2026.

La declaración afecta a las localidades de Llanes y Posada, en el concejo de Llanes, y a Arenas y Poo, en Cabrales. Se trata de los primeros ámbitos declarados al amparo del artículo 18 de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda.

Estas declaraciones, con una duración inicial de tres años prorrogables, permitirán aplicar medidas previstas en la normativa vigente para corregir disfunciones del mercado residencial, en especial, la contención de precios del alquiler, la movilización de vivienda vacía o infrautilizada y el refuerzo de iniciativas para favorecer el acceso a la vivienda habitual.

Según han informado desde el Principado, con esta actuación el Gobierno de Asturias da un primer paso en el uso de los instrumentos previstos en la legislación estatal para afrontar la tensión detectada en determinados mercados residenciales del territorio.