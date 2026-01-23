Zapico defiende que la ecotasa pretende "reequilibrar los esfuerzos que soportan los municipios en verano"

Visita del consejero Ovidio Zapico a Fitur. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha defendido este viernes en Fitur la implantación de la nueva tasa turística que los ayuntamientos asturianos podrán aplicar voluntariamente a lo largo de este año. "Hemos dado un paso necesario y bienvenida sea esa ecotasa, que servirá para reequilibrar los esfuerzos y financiar los servicios públicos que han soportado una mayor presión en verano", ha afirmado.

Zapico, que también es coordinador general de IU, ha recordado en nota de prensa que su organización lleva reclamando desde 2002 un gravamen de estas características. "No ha sido exactamente el modelo que habríamos elegido si hubiésemos tenido la mayoría suficiente, pero hemos valorado muy positivamente que Asturias haya avanzado en esta dirección", ha explicado. El consejero ha enmarcado la ecotasa en la estrategia de turismo responsable que el gobierno autonómico ha impulsado en los últimos años.

El responsable autonómico ha insistido en que el tributo debe tener un peso destacado sobre los pisos turísticos, un modelo que, según ha criticado, "se ha alejado diametralmente del concepto del Paraíso Natural". "Estos pisos han quitado vivienda de barrios y ciudades donde deberían haber vivido personas y familias, y han generado un problema serio en el acceso a la vivienda", ha expresado, remarcando su intención de "gravar estos alojamientos con fuerza".