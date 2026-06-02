Zapico defiende que el Gobierno central debe "ganarse el voto" de Asturias al modelo de financiación propuesto

El coordinador general de IU Asturias y consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, este martes en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU de Asturias y consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha subrayado este martes que el Gobierno central "tiene que ganarse el voto" de Asturias ante la propuesta inicial de reforma de la financiación autonómica. Para ello, considera "oportuno" que se establezca una negociación bilateral y se implementen "bastantes modificaciones" sobre el texto actual.

A preguntas de los medios de comunicación, Zapico ha recordado que el debate en torno al modelo de financiación siempre ha comenzado "invariablemente" por acuerdos entre el Gobierno central y las fuerzas políticas de Cataluña, "gobernase quien gobernase en España y gobernase quien gobernase en Cataluña".

En este sentido, el líder de IU en Asturias ha valorado positivamente el escenario actual en Cataluña, señalando que "se ha desactivado por completo" el auge del independentismo que, a su juicio, se espoleó durante el mandato del Partido Popular, llegando "al borde de la ruptura" con el referéndum de 2017. "Ahora los partidos independentistas catalanes están hablando de financiación autonómica, por lo tanto asumen que el marco es el del Estado", ha subrayado.

Zapico ha reafirmado que la posición de su fuerza política sigue siendo la defensa de un modelo de país "federal" basado en la "igualdad territorial" y en la "igualdad de oportunidades para cualquier trabajador, con independencia de la comunidad autónoma en la que viva".