Zapico defiende las zonas tensionadas y confía en que la Justicia avale su aplicación en Gijón

Archivo - El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico. - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha destacado este jueves que la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de las primeras doce zonas de mercado residencial tensionado de Asturias culmina su tramitación y abre la puerta a que la comunidad pueda optar a financiación adicional por parte del Estado para desarrollar políticas de vivienda.

En declaraciones a los medios, Zapico ha explicado que las zonas ya habían entrado en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), si bien ha señalado que la publicación en el BOE completa el procedimiento administrativo.

RECURSO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

Respecto al recurso presentado por el Ayuntamiento de Gijón contra la declaración de las zonas tensionadas de La Arena y Cimadevilla, el consejero ha mostrado su "confianza total y absoluta" tanto en el trabajo realizado por los funcionarios de la Consejería como en la actuación del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

Asimismo, ha avanzado que el Principado se opondrá a la suspensión cautelar solicitada para evitar que las medidas queden paralizadas mientras se resuelve el procedimiento judicial.

"Nos oponemos a que las medidas tengan ninguna parálisis y puedan surtir efectos, como ya lo están haciendo", ha afirmado Zapico, quien ha confiado en una resolución favorable para la Administración autonómica.

NUEVA LEY DE VIVIENDA

Preguntado por otras cuestiones relacionadas con la política de vivienda, el consejero ha señalado que el Gobierno asturiano está ultimando la tramitación de una nueva ley que permitirá implantar "un nuevo modelo de adjudicación de la vivienda en Asturias", al tiempo que ha reclamado celeridad para su aprobación.

Asimismo, respecto a la situación de la barriada de San José, en Lada (Langreo), ha asegurado que el Principado mantiene abiertas las vías de diálogo con los vecinos y ha destacado el trabajo desarrollado junto al Ayuntamiento para buscar una solución, confiando en que el proceso culmine "favorable y positivamente".