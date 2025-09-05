Zapico (IU) cree que Cofiño "da un paso atrás" al asistir este año a la misa de Covadonga

OVIEDO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -
El coordinador general de IU de Asturias y consejero de Ordenación de Territorio en el gobierno asturiano, Ovidio Zapico, ha asegurado que el presidente del parlamento asturiano, Juan Cofiño, "da un paso atrás" al decidir asistir este año a la misa en honor de Nuestra Señora de Covadonga.
Preguntado por los medios sobre la asistencia del presidente de la Junta, Zapico ha recordado que el año pasado se había dado un "paso importante" al no haber acudido ni el presidente del Principado, Adrián Barbón, ni Cofiño, ni la delegada del Gobierno, Adriana Lastra.
En esta ocasión, Zapico ha explicado que este ha sido el "primer año" que ha recibido una invitación formal del arzobispo Jesús Sanz Montes para asistir. "Agradeciéndola, no voy a acudir", ha confirmado, para después remarcar que su formación "siempre" ha defendido que "no había que estar en Covadonga".
A la misa de Covadonga de este año tampoco asistirán Barbón y Adriana Lastra.