Zapico (IU) no hablará con el PSOE de fiscalidad hasta tratar temas como vivienda, salud o servicios sociales

Visita de la dirección de IU a Fidma - IU

OVIEDO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de IU de Asturias y consejero del Gobierno asturiano, Ovidio Zapico, ha resaltado este miércoles la necesidad de un diálogo con el PSOE antes de que se celebre en septiembre el Debate de Orientación Política General en la Junta General del Principado de Asturias, donde el presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, expone las líneas maestras de su gobierno. Eso sí, Zapico ha dejado claro que no está dispuesto a hablar con el PSOE de fiscalidad antes de tratar cuatro temas: vivienda, salud, medio ambiente y servicios sociales.

Así lo ha dicho en unas declaraciones a los periodistas en el marco de la visita de la dirección de IU a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), que estos días se celebra en Gijón.

El gobierno de Asturias es de coalición y está sustentado por el PSOE y por Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS. Zapico ha dicho que es necesario que el Ejecutivo llegue "a la ofensiva" al mencionado debate, que suele celebrarse en septiembre. "Un gobierno a la ofensiva, dispuesto a continuar por la senda de la transformación social", ha indicado.

Para Zapico, ese debate, el último antes de las elecciones autonómicas de 2027 no puede ser una sesión más. Ha advertido a su socio de gobierno que los servicios públicos de calidad se financian con impuestos y que su partido no va a permitir ninguna "regresión" de la capacidad recaudatoria de Asturias frente a la posibilidad de que se plantee algún tipo de bajada de impuestos.

En esas reuniones previas, Zapico quiere hablar de vivienda, insistiendo en que es un derecho y no un negocio, como estarían defendiendo otras fuerzas políticas. Ha indicado que la próxima ley de vivienda que se aprobará en Asturias será la más progresista de la legislatura. Quiere también tratar la situación del sistema sanitario, con las protestas anunciada y los problemas con las listas de espera.

En materia de medio ambiente, a Zapico le preocupa la situación del Consorcio de Gestión de Residuos de Asturias (Cogersa). "Se ha alejado del espíritu comprometido con lo público", ha advertido. Por último, ha señalado la necesidad de hablar de la situación en Asturias de los servicios sociales.

"Cuando tengamos eso analizado, esos cuatro puntos, y veamos con qué recursos contamos, será el momento de hablar de fiscalidad, pero primero es necesario saber las necesidades reales", ha subrayado.