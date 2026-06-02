Zapico normaliza las discrepancias con el PSOE y defiende la legitimidad de tener planteamientos propios fuera del pacto

Archivo - El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, en la Junta General. - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU de Asturias y consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha enmarcado este martes dentro de la "normalidad" de una sociedad "plural y democrática" las discrepancias surgidas entre los socios del Ejecutivo autonómico --PSOE e IU--.

El líder de IU, a preguntas de los medios de comunicación, ha subrayado la necesidad de diferenciar claramente entre la fiscalización de los acuerdos firmados en 2023 para la investidura y "aquellos debates sectoriales que no forman parte de la hoja de ruta pactada para el Gobierno del Principado".

"Una cosa es la situación de cumplimiento de lo que acordábamos en julio del año 2023 para constituir el gobierno de coalición progresista, y otra es saber tratar otras materias que son muchas, que están fuera del acuerdo y en las que es lógico que entre dos fuerzas políticas distintas haya planteamientos distintos", ha argumentado Zapico, remarcando que es plenamente "legítimo" que ambas organizaciones defiendan su propio sistema de ideas.

Zapico ha restado importancia a las discrepancias entre las dos formaciones y ha insistido en que las fuerzas políticas no son más que el "reflejo" de la propia pluralidad de los ciudadanos.

El coordinador de IU ha puesto en valor el "ejercicio de altura política" que supuso la conformación gobierno de coalición en Asturias. Según Zapico, el balance general es satisfactorio ya que "esa estabilidad se ha conseguido" y, en diversas áreas de gestión, el Gobierno del Principado "está avanzando en políticas de transformación social".

Respecto a la convocatoria de la reunión de seguimiento del pacto de gobierno con el PSOE en Asturias, el consejero ha explicado que el presidente del Principado, Adrián Barbón, planteó esperar a que finalice el presente periodo de sesiones en la Junta General, el cual concluye con el último Pleno de este mes de junio. Por tanto, ha estimado que queda "como mínimo un mes" para que se produzca dicho encuentro, para el que aún no se ha fijado una fecha definitiva.