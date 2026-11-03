Zapico reivindica en la Junta el cambio de rumbo impulsado en la política de vivienda desde el inicio de la legislatura

El consejero Ovidio Zapico comparece en la Junta General. - PRINCIPADO

OVIEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha reivindicado este martes en la Junta General el cambio de rumbo impulsado en la política de vivienda desde el inicio de la legislatura.

En este contexto, ha destacado que Asturias cuenta ya con 621 pisos públicos terminados o en ejecución y que el Principado ha convocado 86 millones en ayudas en este ámbito en poco más de un año.

Zapico ha defendido que la actuación de la consejería responde a tres objetivos fundamentales: ampliar el parque público, intervenir en el mercado cuando resulte necesario y corregir las deficiencias detectadas en la gestión.

En este sentido, ha señalado que el informe de la Sindicatura de Cuentas referido a 2023 y 2024 confirma la existencia de carencias ya identificadas por su departamento. "Había una serie de deficiencias que hay que reconocer porque estaban ahí y que nunca oculté", ha afirmado.

Para afrontar esos problemas, la consejería trabaja en la mejora del sistema de vivienda protegida, la revisión de los procedimientos de adjudicación y el refuerzo de la actividad inspectora. Como ejemplo, el consejero ha destacado que Vipasa realizó 1.916 inspecciones durante 2024, un dato que no recoge el informe de la Sindicatura.

En cuanto al balance de la legislatura, Zapico ha recordado que las 621 viviendas terminadas o en ejecución forman parte de una estrategia para incrementar el parque público residencial, una línea de trabajo que continuará en los próximos meses con nuevas promociones. Entre ellas, ha citado la de Sotrondio, en San Martín del Rey Aurelio, licitada la pasada semana.