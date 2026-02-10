Zapico replica a Pumares que no le corresponde a su consejería aprobar las directrices sectoriales de comercio

Archivo - Centro Comercial Los Prados, Carrefour, Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudad, Ovidio Zapico ha asegurado este martes en sede parlamentaria que la revisión de las actuales directrices sectoriales de comercio tiene que estar enmarcada en un debate que "ha de ser sereno, sosegado y que sobre todo tiene que garantizar, por un lado el consenso y por otro lado algo muy importante muy importante que no podemos perder de vista que es la protección del pequeño comercio, del comercio de proximidad y de cercanía".

Ha explicado que la redacción del documento avance ya hace tiempo que está elaborado bajo el consenso y ahora mismo el documento de aprobación inicial no le corresponde a su consejería sino que corresponde a la consejería de ciencia.

"Nosotros desde la última modificación de estructura de esa consejería cuando asume las competencias en materia de industria de comercio, no estamos en ninguna mesa, ni en ningun grupo de trabajo, no tengo a ningún director general ahí, por lo tanto no me puede apremiar para algo que no es competencia mía. Podrá pedir mi opinión política", dijo.

Zapico respondía así al diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Adrián Pumares Suárez. El consejero ha indicado que es necesario tener en cuenta los cambios sustanciales se han producido en Asturias en los últimos 16 años en materia demográfica y de comercio.

"En hábitos de consumo si somos un millón de personas y cada persona come un yogur al día, consumimos un millón de yogures. Me da igual comprarlos en la tienda de al lado que en una gran superficie del centro de Asturias, no va a aumentar esa cantidad de yogures consumidos", dijo Zapico.

Ha añadido el consejero que si le preguntan cuánto tiempo hay que tener un debate sereno y sosegado para sacar adelante las modificaciones, considera que "el que sea preciso para sacar una normativa por consenso que tenga en cuenta siempre al pequeño comercio y garantice la movilidad y la sostenibilidad".

Por su parte Adrián Pumares ha considerado que las actuales directrices sectoriales de equipamiento comercial paralizan inversiones y frenan la creación de empleo.

"Yo creo que suponen un obstáculo injustificado para el desarrollo económico del Principado de Asturias y creo además que generan inseguridad jurídica y desincentivan iniciativas empresariales que no solamente son viables sino que son necesarias", dijo Pumares.

Así, el diputado de Foro ha acusado al consejero de estar convirtiendo ordenación del territorio en una política de veto permanente. "Ustedes tienen que decidir si quieren unas directrices sectoriales de comercio que sirvan para ordenar, que sirvan para clarificar o simplemente pretenden convertirlo en un mecanismo que sirve únicamente para prohibir y para vetar", dijo Pumares.