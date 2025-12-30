ZBE Oviedo 2026: ¿Tienes coche sin etiqueta? Así solicitas tu exención con la nueva app

App de la ZBE de Oviedo - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

OVIEDO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo ha puesto a disposición de los usuarios una aplicación móvil para solicitar las exenciones de los vehículos sin etiqueta medioambiental en la Zona de Bajas Emisiones que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

Según ha explicado el Ayuntamiento en nota de prensa, los interesados deben descargarse la aplicación oficial 'ZBE Oviedo' para gestionar los permisos de circulación en caso de poder acogerse a alguna de las exenciones.

Esta plataforma, además de ser un repositorio informativo, está diseñada para que residentes, empresas y visitantes gestionen su movilidad de forma autónoma, garantizando el cumplimiento de la normativa de calidad del aire y salud pública.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, ha indicado que con el lanzamiento de esta nueva herramienta el objetivo del Ayuntamiento es que "la sostenibilidad no sea una barrera, sino una facilidad para el vecino".

"Hemos desarrollado una aplicación intuitiva, sencilla y manejable desde cualquier teléfono móvil. Queremos que el ciudadano pueda gestionar sus accesos de forma totalmente autónoma y ágil, convirtiendo la app en una referencia clara y funcional que simplifique los trámites y minimice la necesidad de gestiones presenciales", ha explicado.