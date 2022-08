Asociación RÍA publica un artículo científico "pionero a nivel mundial" tras una colaboración con el Gobierno

Los datos para este artículo proceden de un proyecto de investigación, que ha contado con financiación del Gobierno regional

La prestigiosa revista científica Water Science and Technology ha publicado recientemente un artículo de la asociación cántabra RÍA sobre la aplicación de la fitodepuración de aguas residuales en ecosistemas de agua salada considerado "pionero a nivel mundial".

La publicación demuestra el potencial de las marismas flotantes de junco marítimo, una planta autóctona de las marismas cantábricas para la depuración de los vertidos contaminantes de piscifactorías de agua salada, según ha explicado en un comunicado la Consejería de Medio Ambiente, que ha colaborado con el proyecto del que proceden los datos obtenidos para el artículo.

Firmado por los miembros de la Asociación RÍA Diego Cicero, José Antonio Expósito y Manuel Peña, el artículo se titula 'Efficacy of Juncus maritimus floating treatment saltmarsh as anti- contamination barrier for saltwater aquaculture pollution control'.

En él se sacan a la luz los resultados de la primera marisma flotante de fitodepuración, construida por la Asociación RIA a principios de 2018 en las instalaciones de la piscifactoría Sonrionansa en Tina Menor, dentro del proyecto 'Convive LIFE'.

COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO DE CANTABRIA

Posteriormente, se realizó un seguimiento de la supervivencia y desarrollo de las plantas, así como de su eficacia, gracias a un convenio de colaboración suscrito entre la Asociación RIA y el Centro de Investigación del Medio Ambiente de Cantabria (CIMA), dependiente de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria.

Ello ha dado lugar a los resultados que ahora se publican en la revista científica emblema de la International Water Association, una de las publicaciones científicas con revisión por pares más prestigiosas del mundo en materia de tratamiento y gestión de aguas residuales, ha informado en un comunicado el Gobierno regional.

El consejero de Medio Ambiente, Guillermo Blanco (PRC), ha destacado la calidad y relevancia de esta publicación científica, que, según ha dicho, pone de manifiesto los "excelentes resultados" de la estrecha colaboración que desde hace años mantiene su departamento con la Asociación RÍA, entidad medioambiental radicada en el municipio de Camargo.

Asimismo, ha puesto en valor la labor especializada del CIMA, cuyo laboratorio viene colaborando con la entidad camarguesa en distintos proyectos a lo largo del tiempo, al tiempo que ha destacado que "el CIMA es un centro de investigación de marcado carácter técnico que trabaja con rigor y profesionalidad, constituyéndose en un instrumento muy necesario en el actual contexto de lucha contra el cambio climático y de apuesta por la transición ecológica".

El principal hito que destaca la publicación es que la marisma flotante de fitodepuración de Tina Menor es la primera a escala real del mundo, ya que las experiencias precedentes se limitan a experimentos a pequeña escala y ensayos de laboratorio de corta duración.

De hecho, el proyecto sirvió también para validar en agua salada la 'Phytobatea', la nueva tecnología modular desarrollada y patentada por la Asociación RIA para construir sistemas vegetales flotantes como el instalado en Tina Menor.

La investigación del potencial de 'Juncus maritimus' para el tratamiento de aguas residuales tampoco tiene precedentes y ha servido para revelar aspectos clave como el porte inicial que deben tener las plantas para sobrevivir a las extremas condiciones del agua residual de acuicultura, característica por una alta carga de sólidos en suspensión y nutrientes, y una salinidad incluso superior a la del agua de mar.

El Gobierno ha indicado que, una vez superado el difícil reto que representó la supervivencia de las plantas, la evaluación de la eficacia de la barrera anticontaminación arrojó "resultados sorprendentes", del orden de un 50% de reducción de la carga de los principales contaminantes, y un destacado rendimiento en la depuración de los sólidos en suspensión y el fósforo de más del 80%.

Además, los análisis constataron la formación de una bolsa de agua limpia estable, de alta transparencia y concentración de oxígeno bajo la marisma flotante, que propició su colonización por diferentes especies de fauna acuática como los cámbaros, bancos de quisquillas y juveniles de anguila, especie en peligro crítico de extinción.

Este hallazgo refuerza la hipótesis del potencial de estos sistemas anticontaminación, no sólo para el control de la contaminación, sino también para el refugio y reproducción de especies acuáticas y, por ende, para la conservación de la biodiversidad en ecosistemas contaminados de agua salada.

La revisión sistemática de publicaciones científicas ha revelado un creciente interés comercial de diferentes sectores por el junco marítimo, cuya utilidad como materia prima ha sido demostrada para aplicaciones tan diversas como la fabricación de aislantes, combustibles como el bioetanol, fungicidas ecológicos, e incluso aplicaciones médicas, como la fabricación de prótesis óseas o antivirales de bajo coste para combatir la hepatitis C.

Todo ello respalda la posibilidad de establecer las marismas flotantes de fitodepuración como parte de sistemas integrados de acuicultura, en los que el junco podría cultivarse en sí mismo como un nuevo producto con valor añadido, constituyéndose así en un ejemplo de economía circular.

El artículo se ha publicado en código abierto, y está disponible para su consulta y descarga en la página web de Water Science and Technology, siguiendo este link: Efficacy of Juncus maritimus floating treatment saltmarsh as anti-contamination barrier for saltwater aquaculture pollution control | Water Science & Technology | IWA Publishing (iwaponline.com) Larga trayectoria de colaboración La reciente publicación se enmarca en la línea consolidada de colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente, a través del CIMA, con la Asociación RIA, que se viene manifestando en distintos proyectos y convenios.

El presidente de la Asociación RÍA y autor principal del artículo científico, Diego Cicero, ha destacado que "la colaboración" que la entidad mantiene desde hace más de una década con el CIMA "es un ejemplo de los frutos que se pueden obtener mediante la colaboración científica público-privada".

Y más aún especialmente cuando se realiza investigación aplicada a problemáticas concretas del ámbito local, cuyos resultados pueden dar lugar, como en este caso, a soluciones aplicables en muchos escenarios estratégicos dentro y fuera de Cantabria, como es, por ejemplo, el caso "tan dramático del Mar Menor, en situación de colapso ecológico debido a la contaminación, algo que está sucediendo en muchos ecosistemas litorales del mundo".

Blanco ha indicado que la voluntad de la Consejería que dirige en seguir colaborando de manera estrecha con RÍA para reforzar las líneas de acción comunes, así como nuevas medidas que ponga en marcha la asociación relacionadas con la investigación y los estudios sobre prevención y protección de la calidad ambiental.