Cantabria reparte 46.000 euros entre 18 centros educativos para fomentar el uso de la bici

El crédito disponible "no ha permitido atender" las 24 solicitudes de centros de enseñanza no universitaria

SANTANDER, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Cantabria ha repartido 46.000 euros entre 18 centros educativos de enseñanza no universitaria para fomentar el uso de la bicicleta, tres más que el año pasado.

En total, se habían presentado 24 solicitudes, aunque el crédito disponible no ha permitido que todas sean atendidas, y en el borrador del presupuesto del próximo año se prevé un aumento de la dotación.

El departamento que dirige Roberto Media ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la resolución por la que se conceden estas subvenciones para proyectos de fomento de la bici del programa +BICEPS.

Los 18 centros beneficiarios, de doce municipios diferentes, deberán destinar el importe concedido -un máximo de 2.500 euros- a inversiones en el diseño, desarrollo, implantación o gestión de proyectos de fomento de la bicicleta y en pequeñas infraestructuras vinculadas al uso de este medio de transporte entre la comunidad educativa.

ÉXITO

El titular de Medio Ambiente, Roberto Media, ha destacado "el gran interés" generado por la convocatoria, ya que el número de solicitudes aumenta "año a año", lo que demuestra "el éxito de este programa".

Por ello, ha asegurado que desde la Consejería se trabajará para impulsar su crecimiento con el objetivo de que cada vez más centros educativos puedan beneficiarse de estas ayudas.

El año pasado se recibieron 19 solicitudes y se beneficiaron de las ayudas 16 colegios, lo que motivó que en el presupuesto de 2025 se aumentase la cuantía de 40.000 a 46.000 euros y en el borrador de cuentas del próximo año "ya se prevé un nuevo aumento de la dotación", ha avanzado.

Las subvenciones se han otorgado tanto a centros educativos que habían participado en la convocatoria anterior del programa, con el fin de dar continuidad a los proyectos iniciados el pasado curso, como a otros centros que participan por primera vez. Los beneficiarios abarcan enseñanzas desde Infantil a Bachillerato y Formación Profesional.

PROGRAMA

+BICEPS es un programa de fomento del uso de la bicicleta que funciona en Cantabria desde 2015 y que busca un mayor protagonismo de este medio de transporte en la movilidad diaria de las personas que forman parte de la comunidad educativa.

Gracias a la subvención, los centros educativos podrán desarrollar iniciativas conjuntas potenciando el alcance de los proyectos y generando un impacto "más significativo" en la comunidad educativa.