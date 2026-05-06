'Las Cinco Cantabrias' arranca en Sevilla con una cata de vinos de Jerez con origen cántabro

Imagen de archivo de la presentación de 'Las Cinco Cantabrias On Tour' - GOBIERNO

SANTANDER, 6 May. (EUROPA PRESS) -

'Las Cinco Cantabrias On Tour', la iniciativa patrocinada por la Sociedad Regional Promoción Turística de Cantabria, Cantur, para difundir distintos aspectos de la gastronomía regional, arrancará el próximo martes 12 de mayo en Sevilla con una cata profesional de vinos de Jerez con influencias de los cántabros.

A continuación, tendrá lugar la degustación de un menú elaborado por el chef Nacho Solana, de los restaurantes Solana y Pico Velasco (ambos con una estrella Michelin), donde el producto local cántabro será el protagonista, y estará maridado con vinos de Cantabria por Andrés Rodríguez, sumiller de Cenador de Amós (tres estrellas Michelin), según ha informado la empresa organizadora, Mateo&Co.

En cuanto a la cata, la periodista gastronómica Paz Ivison será la encargada de dirigirla de la mano de tres bodegas con origen cántabro, pues todas las familias que las impulsaron emigraron de Cantabria al sur y marcaron la influencia de los cántabros en el Marco de Jerez: Bodegas Serdio (Jerez), Bodegas Gutiérrez - Colosía (El Puerto de Santa María) y Bodegas La Cigarrera (Sanlúcar de Barrameda).

Así, el hilo conductor del evento será la historia de muchos jándalos --personas originarias de Cantabria que emigraron a Andalucía y adoptaron sus costumbres y pronunciación-- que llegaron a Sevilla y Cádiz a partir del siglo XVIII y se convirtieron en importantes bodegueros.

Precisamente, las tres bodegas que serán protagonistas de la cata representan esa historia de los jándalos y la conexión entre Cantabria, Sevilla y Jerez a través de los vinos.

Mientras, la propuesta gastronómica la llevará a Sevilla el chef cántabro Nacho Solana, con un menú que pone en valor la región y sobre todo el área donde vive y tiene sus restaurantes: la zona oriental.

Entre otros platos, ofrecerá una tortilla de patata 'estilo Santander', anchoa de Santoña con queso de la Quesería Garmillas de Ampuero, merluza de pincho del Cantábrico del puerto de Laredo o deconstrucción de quesada.

'Las Cinco Cantarbias On Tour' llegará también a Málaga, Valencia, Barcelona y Madrid a lo largo del año, llevando la gastronomía de la región a ciudades con las que tiene conexiones aéreas.