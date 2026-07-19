Comienza hoy el festival gratuito Cantabria Infinita Folk con Casapalma como cabeza de cartel

Archivo - Casapalma encabeza el cartel del festival gratuito Cantabria Infinita Folk - G.HERNANDEZ-AYTO DE REOCÍN - Archivo

SANTANDER 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo cántabro Casapalma y el dúo irlandés Arthur Coates & Kerran Cotterell conforman el cartel del festival gratuito Cantabria Infinita Folk, que se celebrará desde hoy en Puente San Miguel (Reocín) y San Vicente de la Barquera, dentro de los actos del Día de las Instituciones.

Ofrece tres fechas, ya que el exterior de la Iglesia de Santa María de los Ángeles (San Vicente de la Barquera) acogerá dos citas --este sabado 19 y el 26 de julio, a las 21.00 horas--; y el Auditorio de La Robleda (Puente San Miguel, Reocín) ofrecerá un doble concierto el 27 de julio.

De esta forma, Casapalma toca hoy en solitario y Arthur Coates & Kerran Cotterell lo harán el día 26, ambos en San Vicente de la Barquera. Además, los dos grupos se subirán al mismo escenario el 27 en Puente San Miguel, ha informado el Ayuntamiento de Reocín.

Arthur Coates & Kerran Cotterell forman un tándem de cuerda con raíces celtas. Por un lado, Coates es un virtuoso del violín (fiddle) y especialista en el folclore escocés y quebequés, con un estilo enérgico, rítmico y salvaje mientras que Cotterell aporta la guitarra y la voz, con un directo acústico que viaja por el folclore atlántico, combinando jigas, reels y canciones tradicionales.

Casapalma, formado por Irene Atienza (vocalista) y Yoel Molina (productor y guitarrista), tiene la vocación de revisar y reinventar el cancionero tradicional de Cantabria. Su propuesta toma las tonadas, jotas y melodías tradicionales y las envuelve en una electrónica sutil que respeta la raíz pero la proyecta hacia el futuro.