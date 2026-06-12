La España Verde reforzará su marca en México con un evento promocional en noviembre - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La España Verde viajará el próximo noviembre a Monterrey (México) con su propuesta promocional 'Norte Diem', una experiencia artístico-gastronómica que invita a vivir el norte de España con todos los sentidos.

El evento contará con la participación del chef asturiano Nacho Manzano y servirá para reforzar el posicionamiento de Cantabria, Euskadi, Asturias y Galicia en uno de los mercados turísticos con mayor potencial de crecimiento para la cornisa cantábrica.

Según ha informado el Gobierno de Cantabria, la preparación de la presentación en el país azteca ha centrado parte de la reunión de trabajo celebrada este viernes en Torazu, en el corazón de la comarca asturiana de la Sidra.

Los representantes turísticos de las cuatro comunidades y de Turespaña han analizado las acciones desarrolladas dentro del plan de promoción internacional de la marca en el primer semestre del año y han avanzado en las previstas para los próximos meses.

El director general de Turismo y Hostelería del Gobierno de Cantabria, José Luis López Vielba, ha subrayado tras el encuentro la "intensa" agenda de acciones promocionales que la España Verde está desarrollando a nivel internacional en 2026.

López Vielba ha explicado que la estrategia conjunta de las cuatro comunidades "abre muchas posibilidades para que las fortalezas y atractivos turísticos de Cantabria y del norte de España sean conocidos tanto en Europa como en países y mercados más lejanos".

En este sentido, ha destacado que España Verde es, en este momento, "un activo potente en el conjunto de la oferta turística de España para llamar la atención de viajeros internacionales y con esta ambiciosa apuesta y presencia en muchos países, las cuatro comunidades buscamos en colaboración con Turespaña sacar rédito al potencial de crecimiento que tiene el norte".

En los primeros seis meses de este año se han llevado a cabo acciones en Europa, América y Asia. Entre ellas, destaca el viaje de familiarización organizado para agentes y operadores turísticos de China y Japón, en colaboración con las Oficinas Españolas de Turismo de Cantón y Tokio y con el apoyo de Iberia, con el objetivo de acercar la oferta de la España Verde a dos mercados con un elevado potencial de crecimiento.

También, se ha dado impulso a la comercialización de la Reserva Ecoturista de la España Verde, con dos viajes de familiarización dirigidos a profesionales especializados en naturaleza y ecoturismo del Reino Unido y Alemania. Un formato que se repetirá en el segundo semestre del año con el mercado italiano.

La marca ha reforzado su posicionamiento en Estados Unidos con diferentes iniciativas, entre ellas, la organización de un viaje de prensa para recorrer la Gran Ruta de la España Verde y poner en valor las conexiones directas con Nueva York a través de la compañía United Airlines.

En el ámbito digital, las campañas se han llevado a cabo en los mercados de Suiza y Portugal y se han desarrollado seis viajes virtuales para agentes profesionales de Italia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, que han permitido mostrar algunos de los principales recursos turísticos de la marca.

La presentación, en noviembre, de 'Norte Diem' en Monterrey será el acto más destacado del calendario promocional de los próximos meses.

El evento, que se llevará a cabo con la colaboración de la Oficina Española de Turismo en Ciudad de México, fusiona la riqueza cultural, la naturaleza y la gastronomía de las cuatro comunidades autónomas en una experiencia diseñada para mostrar la identidad, los paisajes y los sabores del norte de España. Un formato que ya se ha llevado a cabo en años anteriores en Alemania, Portugal y Estados Unidos.

Además de López Vielba, en la jornada han participado la viceconsejera de Turismo del Principado de Asturias, Lara Martínez; el viceconsejero de Turismo y Comercio de Euskadi, Jakes Aguirrezabal; el responsable del Área de Imagen y Gestión de marca de Turismo de Galicia, José Ramón Castiñeiras; e Isabel Alonso, Subdirectora adjunta de Marketing Exterior del Turismo de Turespaña.