Fundación Camino Lebaniego participa en el Curso de Verano de la UC sobre patrimonio cultural y turismo

SANTANDER 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Camino Lebaniego participará en el Curso de Verano de la Universidad de Cantabria 'Valorización del patrimonio cultural a través del turismo', que se celebrará en San Vicente de la Barquera del 6 al 8 de julio, con la intervención de su directora, Pilar G. Bahamonde, dentro de un programa que reunirá a especialistas del ámbito académico, cultural y turístico.

Durante la jornada del 8 de julio, Bahamonde impartirá la ponencia 'El Camino Lebaniego como itinerario de turismo cultural', en la que abordará el valor del Camino Lebaniego como un recurso estratégico para el desarrollo de un turismo sostenible, vinculado al patrimonio, la identidad y el desarrollo territorial.

Además, participará en la mesa redonda de clausura dedicada a analizar el papel de la cultura, el paisaje y el paisanaje en las experiencias turísticas.

Dirigido por el catedrático de la UC Ángel Herrero, el curso pretende analizar cómo el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, puede convertirse en un motor para atraer un turismo de calidad, sostenible y generador de valor para los territorios. Para ello, combina una visión académica con experiencias profesionales de éxito en los sectores cultural y turístico.

La actividad cuenta con 15 horas lectivas y está reconocida con 0,5 créditos ECTS para el alumnado de grado de la Universidad de Cantabria.