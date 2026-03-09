Más de 500 deportistas participan en la XII Picos Snow Run en Fuente Dé

Campeonato Raquetas. - MARCOS/XII PICOS SNOW RUN

SANTANDER, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fuente Dé volvió a convertirse en el epicentro del deporte de invierno con la celebración de la XII Picos Snow Run, que acogió este fin de semana el Campeonato de España de Raquetas de Nieve y la Final de la Copa de España de Snowrunning, además de la tradicional Raquetada Nocturna en el espectacular entorno del Parque Nacional de los Picos de Europa, con más de 500 participantes.

Se trata de una competición "única" en el norte del país, que ya ha demostrado su "prestigio internacional" tras albergar el Campeonato del Mundo en 2018 y 2024, con la participación de deportistas de 18 nacionalidades y cuatro continentes, ha indicado la organización en nota de prensa.

Con esta edición, Fuente Dé, puerta de entrada a los Picos de Europa, ha acogido ya seis campeonatos de España de raquetas de nieve, consolidándose como uno de los grandes escenarios del deporte de invierno en el país.

En lo deportivo, el Campeonato de España de Raquetas de Nieve coronó como vencedores a Diego Díaz, en categoría masculina, y Laia Calzada, en categoría femenina.

Por su parte, la Final de la Copa de España de Snowrunning fue ganada por Thibaut Bertrand en categoría masculina y Sonia Martín Ventura en categoría femenina, quienes además se proclamaron ganadores finales de la Copa de España de Snowrunning 2026.

La jornada reunió a más de 500 participantes entre las competiciones deportivas y la raquetada nocturna, que volvió a llenar con una hilera de frontales de luz los Picos de Europa en una edición que confirma el crecimiento de esta cita dentro del calendario nacional de deportes de montaña.