Más de cincuenta artistas participan hoy en el Concurso de Pintura al Aire Libre de Cabárceno

Cuenta con dos nuevas categorías para jóvenes y pequeños

SANTANDER, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno acogerá este domingo, 31 de agosto, el IV Concurso Nacional de Pintura al Aire Libre, en el que se han inscrito un total de 54 artistas.

El certamen contará este año, como novedad con dos nuevas categorías dirigidas a menores: Jóvenes artistas (de 14 a 17 años) y Pequeños artistas (de 8 a 13 años), además de la competición de adultos.

En la modalidad de Adultos se concederán cuatro galardones. El primer premio está dotado con 2.000 euros, el segundo con 1.300, el tercero con 900 y el cuarto con 600 euros.

En cuanto a las categorías de menores, el reconocimiento al Joven artista consistirá en un lote de material artístico avanzado, mientras que el galardón destinado al Pequeño artista incluirá un set de iniciación.

Los participantes podrán escoger libremente tanto el estilo como la técnica de sus creaciones. En cuanto al contenido, las obras deberán inspirarse en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, ya sea en su fauna, flora, paisajes o las huellas que conserva de su etapa minera.

El concurso se desarrollará entre las 9.00 y las 17.00 horas y la entrega de premios se celebrará a las 19.00 horas, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

El jurado encargado de valorar las obras estará formado por los artistas Joaquín Besoy, Francisco Díaz Herrera, Marnay y Antonio Moro Galonce, junto con el coordinador del departamento de Educación del Parque, Eduardo Vejo.