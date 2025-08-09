Novales celebra este sábado la XIV edición de Los Limones Solidarios con el cómico Goyo Jiménez como embajador

El consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, y el alcalde de Alfoz de Lloredo, Enrique Bretones, en la presentación de la XIV edición de Los Limones Solidarios - GOBIERNO DE CANTABRIA/ MIGUEL DE ARRIBA

SANTANDER 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad cántabra de Novales, en Alfoz de Lloredo, celebra este sábado, 9 de agosto, la XIV edición de Los Limones Solidarios, que este año contará con el cómico Goyo Jiménez como embajador, y recaudará fondos para la contratación de desempleados de larga duración o en riesgo de exclusión social, así como otras causas sociales.

El evento arrancará a las 12.00 horas con la ya tradicional actividad de MasterChef Junior en el Parque de la Aceña y con la apertura del bar para el aperitivo.

A las 17.00 será la apertura del recinto con puestos en los que se puede adquirir agua de limón o elaborados de esta producto de Novales y a las 18.30 será ya la recepción en el salón del plenos del Ayuntamiento del embajador de esta edición, Goyo Jiménez, que acudirá acompañado de otras personalidades que fueron investidas como tal en años anteriores, entre ellos, su precedesor, el cómico Leo Harlem.

Tras dejar su impronta en el libro de firmas, Goyo Jiménez y sus acompañantes visitarán el área donde se encuentra la fiesta y los distintos puestos.

El chupinazo será a las 19.30 horas y a las 20.30 será la investidura del embajador de los limones solidarios y la del 'limonero solidario' que en esta ocasión será el comunicador de Onda Occidental Marcelo Puente.

El evento contará, como cada año, con distintas actividades, como sorteos, tómbola, gastronomía y una ludoteca para los más pequeños. A las 23.00 horas arrancará la Disco Kolossal para continuar la fiesta.

El Gobierno de Cantabria anunció durante la presentación de la cita que iniciará el expediente para su declaración como Fiesta de Interés Turístico Regional, un título que, en caso de ser concedido, podría ostentar ya en la edición de 2026.

BUSES GRATUITOS DESDE SANTANDER Y TORRELAVEGA

Habrá transporte gratuito desde Santander y Torrelavega, tanto de ida como de vuelta, a cargo de la empresa Alsa, para minimizar los problemas de aparcamientos y hacer que además los usuarios puedan probar los combinados elaborados con limón de Novales, sin preocuparse por tener que coger el coche después.

Por su parte, el Ayuntamiento ofrecerá aparcamientos disuasorios, junto al Asilo de Novales y en los aledaños del parque de la Aceña.

El horario desde Santander será a las 18.00 horas, con salida en El Sardinero; a las 18.10 en la estación de autobuses, y a las 18.30 en la Habana Vieja, en Torrelavega. A las 1.00, el autobús volverá de regreso a los mismos puntos.