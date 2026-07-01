Las pernoctaciones extrahoteleras en Cantabria crecen en mayo un 5,4% y los viajeros un 2,1%

Archivo - Imagen de un camping - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cantabria registró en mayo un total de 240.807 pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, albergues, campings, establecimientos de turismo rural), lo que representa un incremento del 5,4 por ciento más que en el mismo mes de 2025, mientras que a nivel nacional lo hicieron un 3,6%, según los datos de los institutos nacional y cántabro de estadística publicados este miércoles.

Y en relación a los viajeros que se hospedaron en este tipo de alojamientos, aumentaron en Cantabria un 2,1% en el quinto mes del año, hasta los 72.770.

Del global de pernoctaciones, 186.309 fueron realizadas por residentes en España, un 4,2% más, y 54.498 de extranjeros, lo que supone un aumento del 9,4%.

Y de los casi 73.000 viajeros que se alojaron en establecimientos extrahoteleros de Cantabria en mayo, 51.422 eran residentes en el país (+1,4%) y los 21.349 restantes procedían del extranjero (+3,9%).

La estancia media subió un 3,2%, hasta situarse en 3,31 días, y el número de plazas estimadas aumentó un 7%, hasta las 43.118.

PERNOCTACIONES Y VIAJEROS POR TIPO DE ALOJAMIENTO

En mayo, casi el 63% de las pernoctaciones extrahoteleras fueron en campings, concretamente 151.495, un 7,1% más.

Tras los campings, el segundo mayor volumen de pernoctaciones se dio en alojamientos de turismo rural, con 44.713, pese a caer en el interanual un 2,7%. De ellas, 14.460 fueron en casas rurales, una caída del 18%.

Además, se registraron 34.495 pernoctaciones en apartamentos, un 18,8% más que en el mismo mes de 2025, y 9.654 en albergues, con un descenso del 17,6%.

En cuanto a los viajeros, en mayo fueron mayoritarios los que se alojaron en los campings, concretamente 31.595, pese a decrecer un 3,2% en relación al quinto mes de 2025.

Otros 23.239 se alojaron en establecimientos de turismo rural, lo que supone un incremento del 0,8%; 13.717 en apartamentos, donde subieron un 36,5%, y los 4.219 restantes en albergues (-23,8%).

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, las pernoctaciones extrahoteleras superaron los 12,1 millones en el quinto mes del año, con un aumento del 3,6%.

Ello supone la vuelta a los ascensos después de que en abril las pernoctaciones en este tipo de establecimientos descendieron un 1,1% interanual por primera vez desde marzo de 2025.

El aumento de las pernoctaciones en mayo se vio impulsado tanto por las realizadas por los españoles, que crecieron un 3,7% interanual, como por los extranjeros, que las incrementaron un 3,5%.

La estancia media en mayo fue de 3,4 pernoctaciones por viajero. En cuanto a los precios, el Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) subió un 3,4% en mayo respecto al mismo mes de 2025, mientras que el Índice de Precios de Campings (IPAC) amplió su repunte al 4,6%. En cambio, el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR) bajó un 0,7% en comparación con mayo de 2025.

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron un 2,8% en mayo en tasa interanual y las realizadas en albergues bajaron un 6,6%, mientras que las efectuadas en campings se incrementaron un 7,5% y las de alojamientos rurales subieron un 1,1%.

En mayo se ocuparon el 36,1% de las plazas ofertadas, un 3,5% más que en el mismo mes de 2025, mientras que el grado de ocupación por plazas en fin de semana fue del 41,8%, un 5,2% más.

Por su parte, el 72,2% de las pernoctaciones las realizaron viajeros no residentes, con Reino Unido como principal mercado emisor, con el 36,1% del total.