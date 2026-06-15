El artista visual Pedro Núñez recala este martes en el ciclo 'Otras miradas' de Cultura

Pedro Núñez en 'Otras miradas'. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El artista visual Pedro Núñez será el protagonista de la tercera sesión del ciclo 'Otras miradas', organizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, y dirigido por Raquel Martín.

Núñez recalará este martes, 16 de junio, en el salón de actos de la Biblioteca Central de Cantabria bajo el título 'Al otro lado del papel, arquitecturas efímeras para desplegar el arte', ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Este artista visual, curador y docente, nacido en Santiago de Chile y residente en España, es experto en el arte del plegado sobre papel, tema sobre el que imparte charlas, talleres y seminarios, para las más importantes entidades.

Además, realiza proyectos editoriales, y es también colaborador habitual en proyectos del Estudio de arquitectura de Marc García Durán Huet, en Barcelona.

En su intervención en la Biblioteca Central de Cantabria, con entrada libre hasta completar aforo, Pedro Núñez trazará un recorrido literario que se verá reflejado en las piezas artísticas que elaborará en directo para la palabra leída.

PEDRO NÚÑEZ

Núñez desarrolla su trabajo a través de la instalación, la acción, el grabado, el dibujo, la escultura, y la manipulación del papel. Comenzó su trabajo en el mundo de las artes plásticas en los noventa con el colectivo Delta nueve, del cual es cofundador.

Posteriormente realizó exposiciones individuales en Chile, en la Fundación Cultural de Providencia, Museo de la Santa Cruz, Galería Artium, Instituto Cervantes de Valparaíso; y en España, en el Instituto Cervantes de Madrid, Museo Etnográfico de Castilla León y, la más reciente, en Marca Blanca Press, Madrid.

Es hijo del también artista Guillermo Núñez, director del Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile hasta exiliarse en París tras el golpe de estado de Pinochet.

Rodeado de arte y de libros desde que nació, la inmersión en el espacio museístico desde su más temprana infancia y el exilio en París impregnaron toda su trayectoria de este artista.