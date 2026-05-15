Cancelada por motivos personales la presencia de Alberto Rodríguez en el DCP48 de este sábado

Archivo - El director de cine Alberto Rodríguez - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Cantabria Film Commission ha informado este viernes que el director de cine Alberto Rodríguez no podrá participar por motivos personales en el Diálogo de Cine y Producción (DCP) que tiene lugar este sábado, día 16 de mayo, en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus.

El premio Goya a la mejor dirección y mejor guion original, entre otros, por 'La isla mínima' iba a protagonizar una charla a las 16.30 horas para hablar de su experiencia en la dirección, actividad principal del DCP48.

Se mantienen la proyección de 'La isla mínima' a las 18 horas, con acceso gratuito previa recogida de la correspondiente invitación en la taquilla, y la charla-coloquio programada para las 19.45 horas, en la que participará el director de la Filmoteca de Cantabria, Christian Franco, y Pablo García Casado, entre otras cosas, ganador del premio nacional de la crítica en la sección de poesía.

El director de Cantabria Film Commission, Víctor Lamadrid, ha señalado que tratará de cerrar una nueva fecha para que el sector audiovisual cántabro tenga la oportunidad de conocer "un poco más a Alberto Rodríguez, un realizador de éxito y con una gran trayectoria con el que aprender mucho, no solo en el campo de la dirección cinematográfica".