Cantabria Film Commission presenta una nueva página web "mucho más visual y moderna"

Archivo - Filmoteca de Cantabria. - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cantabria Film Commission ha dado a conocer este lunes su nueva página web, con una imagen renovada, "mucho más visual y moderna", que se muestra ya como "un catálogo vivo" de profesionales y localizaciones de Cantabria".

La nueva plataforma digital activa(https://cantabriafilmcommission.com/) se ha adaptado a la "nueva realidad de la oficina del cine cántabra" que aspira a consolidarse como punto de encuentro de profesionales del sector audiovisual.

El director de Cantabria Film Commission, Víctor Lamadrid, ha afirmado que esta entidad "no es sólo una oficina de rodajes, sino un agente estratégico para el desarrollo del sector audiovisual en Cantabria", por lo que era "necesario" apostar por mejorar notablemente su imagen a través de una nueva web.

En este sentido, ha explicado que el resultado es una herramienta "más visual, dinámica y útil", tanto para productoras que buscan profesionales y escenarios en la comunidad autónoma como para el propio sector audiovisual de la misma, que gana visibilidad y capacidad para mostrar su oferta "de forma ordenada y actualizada".

La plataforma va a facilitar la búsqueda y consulta de recursos para rodajes mediante categorías, filtros y una organización más clara de la información. También incorpora un sistema de gestión específico para las localizaciones, permitiendo ampliar y mantener el catálogo de espacios disponibles para producciones audiovisuales.

Además, permitirá que los propios profesionales gestionen y actualicen su perfil, indiquen sus especialidades y mantengan al día sus datos, "lo que contribuye a que el directorio esté permanentemente actualizado".

CONSECUCIÓN DE "HITOS"

En cuanto a la actividad de Cantabria Film Commission, Lamadrid ha remarcado la consecución de "hitos", como la existencia de proyectos cántabros con ayuda del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y de películas surgidas en la región, tanto largometrajes como cortometrajes, en sección oficial de los principales festivales.

A esto ha añadido las jornadas formativas DCP (diálogos de cine y producción), que desarrollan desde 2020 y que cumplen ya 50 ediciones, como "un antes y un después" en el sector audiovisual cántabro.

Y también el taller de impulso, que celebrará este año su séptima edición, o el catálogo de cortometrajes que ya ha cumplido 12 citas, como ejemplos que han hecho posible hablar hoy de Cantabria como "comunidad autónoma de referencia en cuanto a fomento del talento audiovisual".

Finalmente, ha remarcado que "es una labor de fondo" pero los resultados se empiezan a ver y cada vez hay más ojos pendientes del nuevo cine cántabro".