Cantabria registra un verano "récord" con un 90% de ocupación y un 2,6% más de turistas en instalaciones de Cantur

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SANTANDER, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha registrado de nuevo un verano "de récord" en el sector turístico, con una ocupación que ronda el 90 por ciento y un total de 344.686 visitantes en las de Cantur durante julio y agosto, un 2,6 por ciento más que el año pasado.

Así lo ha informado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, a preguntas de la prensa este miércoles en la presentación del Festival de Cine de Santander, en las que ha insistido de nuevo en que "no hay masificación", pese a los "momentos de tensión puntuales".

Según los datos de los hosteleros y de los alcaldes de la región, las ocupaciones en general se han acercado al 90% y el comercio ha trabajado "como nunca lo había hecho antes".

Mientras que las instalaciones gestionadas por el Gobierno autonómico a través de Cantur han recibido un total de 344.686 visitantes, con datos ya cerrados de julio y agosto, lo que supone un incremento del 2,6% con respecto al mismo periodo de 2025, que había sido también "un año de récord".

De esta forma, los datos de afluencia en los meses centrales de la temporada estival reflejan una "evolución positiva" de los visitantes en los recursos turísticos de Cantur, con especial protagonismo del Teléférico de Fuente Dé, que experimenta un crecimiento del 16,5%, con 95.412 usuarios.

Mientras que el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, que continúa siendo el recurso de Cantur que concentra una mayor afluencia durante los meses centrales de verano, ha recibido 232.493 visitantes durante julio y agosto, "prácticamente la misma cifra" que en el mismo periodo de 2025, unos cien menos.

Por su parte, los campos de golf, el de Celia Barquín y Nestares, han crecido "notablemente", un 9,1% y un 2,9%, con 10.291 y 5.318 golfistas, respectivamente; y el Mirador de Peña Cabarga, inaugurado en julio del año pasado, también ha crecido y ha contabilizado 746 visitantes.

Y la cueva de El Soplao registró datos similares al año pasado, con un total de 96.476 personas que probaron las tres modalidades de visita que ofrece la instalación en julio y agosto. En el acumulado a lo largo del año, la instalación mejora sus datos un 1,8%.

CABÁRCENO RECIBIÓ 3.407 VISITANTES EL DÍA DEL ECLIPSE

Asimismo, el consejero ha destacado la "buena acogida" que han tenido, entre los turistas y los cántabros, las acciones especiales desarrolladas con motivo del eclipse y aquellas enmarcadas en el 'Campoo Estación Sonora', que ha sido "un éxito".

En concreto, el Parque de Cabárceno registró una afluencia de 3.407 visitantes que disfrutaron del eclipse total de sol del 12 de agosto y Campoo Estación Sonora ha reunido, a falta del concierto de este fin de semana con el que se cierra el ciclo, a más de 6.000 personas en las diferentes actividades musicales del festival, que "ha venido para quedarse".

También ha sido "un éxito" a nivel cultural, el Festival Internacional de Santander (FIS), que ha batido "récords".

"Estamos muy satisfechos", ha valorado Martínez Abad, que ha subrayado que la región continúa trabajando en la desestacionalización, cuyos datos hasta finales de mayo han crecido respecto a años anteriores.

Para el consejero, estas cifras avalan el trabajo que se viene haciendo desde la Consejería y demuestra que Cantabria cuenta con una oferta turística "diversa y de calidad".

Y es que, según ha indicado, los datos que se están consiguiendo de descentralización también ponen de manifiesto "la fortaleza y el potencial" de la comunidad autónoma, que cuenta con un sector turístico "dinámico y consolidado, repartido a lo largo de toda la región".